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科興疫苗被指預防功效較低　菲國暫不建議醫療人員施打

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-02-23 08:04:55

▲科興疫苗是繼AZ疫苗及Pfizer-BioNTech疫苗之後，菲國給予緊急使用授權的第3種疫苗。（圖／翻攝科興生物公司官網）
▲科興疫苗是繼AZ疫苗及Pfizer-BioNTech疫苗之後，菲國給予緊急使用授權的第3種疫苗。（圖／翻攝科興生物公司官網）
中國政府日前同意，捐贈60萬劑中國製藥公司「科興生物」（Sinovac Biotech）研發的新冠肺炎疫苗給菲律賓，首批或將於本週運抵，而菲國也已於22日通過對科興疫苗的緊急授權。不過考量到疫苗效率問題，暫時不建議一線醫療人員與60歲以上的老年人接種。
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綜合《路透社》、《彭博社》等外媒報導，菲律賓食品暨藥物管理局長多明哥（Eric Domingo）22日表示，科興疫苗的後期試驗數據顯示，與18-59歲的健康者相比，該疫苗用在暴露於新冠病毒環境的醫療人員身上，功效似乎比較低。
目前菲律賓全國約有140萬的醫護人員，多明哥引述科興疫苗在巴西、土耳其和印尼的臨床測試數據，顯示疫苗有效率介於50至62%，根據菲國專家的意見，科興疫苗並非最適合醫護人員的疫苗，故暫不考慮為前線醫護人員接種。
報導指出，科興疫苗是菲國第3款通過緊急使用授權的疫苗，而菲律賓則是東南亞疫情第2嚴重的國家，僅次於印度，至今尚未開始免疫計畫，部分原因是因難以搶購到疫苗。目前菲律賓已透過世界衛生組織主導的COVAX分配計劃，獲得11.7萬劑的美國輝瑞疫苗，希望能盡快展開大規模的接種計畫。
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