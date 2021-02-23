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首次陪老婆產檢！醫師竟抖「暗黑秘密」　他聽完當場離婚

編輯中心/綜合報導

2021-02-23 10:16:28

▲有名網友對於台女生完孩子要求住「月子中心」感到納悶，貼文一出，全場吵翻。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲有網友陪老婆產檢，卻意外發現驚人秘密，讓他相當崩潰。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
男女交往、結婚時，都能逐漸發現對方不為人知的一面。對此，大陸就有名男子表示，結婚三個月後老婆就懷孕了，而第一次陪老婆去產檢時，卻意外聽到醫師說出老婆隱藏的秘密，讓他當場崩潰離婚。
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根據《網易新聞》報導，這名男子小傑（化名）剛認識老婆時，覺得對方溫柔、細心，像是會勤儉持家的樣子，很快的他們就決定步入下一個階段，而新婚三個月後老婆就懷孕了，全家人聽到這個消息都非常開心。
興奮的小傑馬上買了一堆嬰兒服、玩具車等，就連他媽媽也立刻趕來，說要住在他家天天幫媳婦準備好吃的，多補充營養，大家都相當期待寶寶的到來，不過小傑陪老婆去產檢時，老婆讓他在外面等，結果小傑在等待的過程中，突然接到一通緊急電話。
▲小傑發現老婆曾經有過一段婚姻，甚至還有個一歲小孩。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自Pixabay）
▲小傑發現老婆曾經有過一段婚姻，甚至還有個一歲小孩。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自Pixabay）
正當小傑準備走進診療室跟老婆告知需要離開一下時，卻聽到醫師對著老婆說「妳這又結婚了，打算拿豪豪怎麼辦呢？他也是妳的兒子，他才1歲」，他聽到後瞬間傻住，還不小心撞到了門發出了聲響，老婆也立刻轉過頭驚訝的看著他。
事後，婆才向他坦白曾經結過一次婚，因為前夫出軌才會離婚，但他們有一個1歲的小孩就是豪豪，但他根本無法想像老婆曾經有過一段婚姻，也無法接受被欺騙跟隱瞞，於是只好向老婆提出離婚。（編輯：許智超）
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