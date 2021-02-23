人夫玩刮刮樂爽中10萬！妻嗨翻送吻 「結局」崩潰跪了
編輯中心/綜合報導
2021-02-23 10:28:19｜2021-02-23 11:07:26
每到春節時，台灣彩券公司為搶攻過年買氣，都會推出多款刮刮樂，民眾也會趁著此時試試手氣。就有一名網友指出，自己意外發現刮刮樂中了10萬，妻子甚至高興到親了他，但結局曝光，他就感嘆表示「結果現在跪著在清掃」。
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己花了200元買刮刮樂，當他刮完「遊戲1」後，卻看著「遊戲2」的規則，上頭規則寫道「任一組中，刮出2個相同符號，即得該組獎金」，他一看發現三組正好都有「2個相同符號」，獎金部分有兩個50000元、一個1000元，共有10萬1千元。發現自己中大獎，他隨即立馬告訴老婆，「老婆誇我好棒棒，有偏財運，高興的又叫又跳還大親一下」，但事後原PO驚覺看錯遊戲規則，遊戲1的真正規則是「任一組中，刮出3個相同符號，即得該組獎金」，其實原PO完全沒有中獎。最後，他文末也無奈直呼，「當下已經決定晚上要買大碗的泡麵慶祝一下，想說哥有錢可以任性了，結果現在跪著在清掃刮完桌上的屑屑」。貼文一曝光，就引來許多網友留言，「其實你還好，我曾經看錯，半夜把全家人叫起來白高興一場」、「玩這個就是享受家庭娛樂」、「沒關係，這樣你就會知道真正中會是什麼反應了……」、「這個真的會讓沒看清楚的人誤會， 因為我媽一開始也是說怎麼中這麼多」、「哈哈！這真的很容易讓人搞錯」。（編輯：陳雅雲）