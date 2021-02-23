「7年級生」邁入40歲大關在幹嘛？網：已哭！越來越厭世
編輯中心/綜合報導
2021-02-23 10:26:28
民國70年後出生的「7年級生」，出社會後歷經了許多大事，像是房價飛漲、薪資凍漲、金融海嘯等等，還一度被冠上「草莓族」的封號。但今年2021年，第一波1981出生的7年級生正式邁入40歲大關，有網友不禁好奇詢問「你各位滿40的七年級生都在幹嘛啊？」釣出許多人分享充滿淡淡哀傷的中年心聲，引發熱議。
有位網友在PTT發文，透露自己是剛滿40歲的7年級生，「薪水不上不下，該有的都有，但都是貸款」，對未來的期許就是身體健康，每天繼續在PTT「發廢文」，最後詢問大家「你各位滿40的七年級生都在幹嘛啊？」許多心有戚戚焉的網友紛紛留言回覆說，「已經沒有當初剛出社會的衝勁了，安穩簡單平安反而是現在的追求，金錢也不是我想追求的東西了，即時行樂、知足常樂」、「體檢報告越來越難看，狀態是五子不登科，覺得這世代厭世的人越來越多，年輕人加油」、「正在哭阿，男生結婚的現金壓力大，沒結婚的老媽壓力大，女生結婚的都在曬小孩，沒結婚的都在po運動照片，滿可憐的，大概是這樣」、「差不多該準備生前契約了」、「髮蒼蒼而眼茫茫」、「繼續增加的只有存款跟年齡，朋友越來越少嗚嗚」。不過也有網友較為樂天，「無房產住家裡早晚餐吃家裡，正常18:30到家下班，等小朋友睡覺後開始打英雄聯盟上分，假日就帶小朋友去玩」，讓許多人羨慕直呼「算勝利組了」、「都給你爽」、「沒被老婆逼買房買車，人生勝利組」。（編輯：倪浩軒）