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Pan Piano點閱率狂漲！鐵粉曝「關鍵誘因」：忍不住想點

編輯中心/綜合報導

2021-02-23 10:48:21

▲Pan Piano是台灣第一名女YouTuber？原因引發熱議。（圖／翻攝自Pan Piano YouTube）
▲高人氣台灣女YouTuber「Pan Piano」，因身材姣好、琴技高超受到矚目。（圖／翻攝自Pan Piano YouTube）
擁有207萬訂閱的高人氣台灣女YouTuber「Pan Piano」，因身材姣好、琴技高超受到矚目，卻一直都沒有露臉，神祕感十足。近日就有網友在PTT八卦版提到，神祕兮兮的Pan Piano，用心Cosplay和彈奏知名動畫歌曲爆紅，但符合這條件的女生很多，為何Pan Piano能成為這之中的佼佼者？貼文立刻引發熱議，釣出網友分析「關鍵誘因」。
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原PO表示，Pan Piano用心Cosplay結合彈奏知名動畫歌曲而走紅，且影片產量蠻大的，幾乎一個禮拜穩定拍一兩部片，卻不禁疑惑「可是為啥彈個鋼琴，點閱率可以衝這麼快啊？如果說只是Cos＋會彈鋼琴，那符合這條件的女生應該很多啊！」他好奇詢問廣大鄉民「為何只有Pan可以當這之中的佼佼者呢？會看Pan Piano的人，都是哪種人啊？有沒有鐵粉幫說明一下」。
▲Pan
▲高人氣台灣女YouTuber「Pan Piano」，因身材姣好、琴技高超受到矚目。（圖／翻攝自Pan Piano YouTube）
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「有美感的人」、「動漫宅宅」、「70％不是為了鋼琴訂閱的」、「簡單的男人」。
對此，許多網友分析兩大關鍵原因為：服裝很有質感、封面圖選得很用心，「說老實話Pan的封面圖拍得真的是讓人驚艷」、「她Cos的衣服質感都不錯，是有專人設計嗎」、「有專門訂做Cosplay衣服店家，質感高的價格是用萬當單位」、「質感很不錯，讓人忍不住想點」。
事實上，Pan Piano是由台灣YouTuber 小P經營的頻道，小P是一名鋼琴家與Cosplayer，結合兩者並用鋼琴彈奏許多動畫音樂為特色，因身材姣好受到矚目。除台灣以外，她也受到中國大陸、日本等地的網友支持，截至目前，頻道訂閱人數逾207萬人。（編輯：賴詠璿）
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