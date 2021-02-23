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外送打開箱子秒臉綠！男驚「根本瀑布」　同行抖爆：我懂

編輯中心/綜合報導

2021-02-23 10:50:55

▲有網友抱怨，外送員強調「發票飛走了」，事後拿重開的發票，卻發現外送員的誇張舉動。（示意圖非當事人／翻攝爆廢公社二館）
▲有名外送員指出，送餐時好不容易到達客人指定的地點，結果一打開外送箱就讓他崩潰直呼「猶如瀑布般！」（示意圖／翻攝爆廢公社二館）
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。不過，就有一名外送員指出，自己送餐時好不容易到達客人指定的地點，結果一打開外送箱就讓他崩潰直呼「猶如瀑布般！」
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原PO於臉書社團《外送員的奇聞怪事》上發文，表示「當你打開大箱，發現滑蛋牛肉粥猶如瀑布般的傾瀉而下時，那一瞬間，心裡面只能對天吶喊……」。他隨即解釋，自己為了方便外送，拿到客人的食物後，就將其疊起來，有三層，結果卻因移動過程中的碰撞，導致餐點疑似重心不穩，直接傾倒在外送箱裡，「默默的把客人門口的粥清乾淨，討厭洗箱子」。
▲原PO指出，送餐時好不容易到達客人指定的地點，卻發現餐點全倒了。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事臉書）
▲原PO指出，送餐時好不容易到達客人指定的地點，卻發現餐點全倒了。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事臉書）
貼文一曝光，就引來許多同行留言，「原來各位騎慢是有原因的」、「我懂，常常想說沒關係一下就到了，殊不知就這樣一下搞到回家花時間洗包包...」、「翻倒整碗肝連湯路過...只剩幾塊肝連...笑」、「倒過豬肝湯....回到家發現還有一片豬肝在箱子裡」、「哪有什麼...我倒過臭臭鍋...」、「真得是滑蛋」。
但也有人給予他建議，「粥～千萬要平放，就是不要疊，就算兩層都很有風險」、「其實疊三碗可以把一碗拿下來 這個送久了自己就會有經驗了」、「疊高的，一定要拆整平放，不然倒了漏了都沒辦法交代」、「如果要疊，一定要有塑膠袋而且要綁緊靠攏，或墊板撐住不倒。」（編輯：陳雅雲）
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