外送打開箱子秒臉綠！男驚「根本瀑布」 同行抖爆：我懂
編輯中心/綜合報導
2021-02-23 10:50:55
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。不過，就有一名外送員指出，自己送餐時好不容易到達客人指定的地點，結果一打開外送箱就讓他崩潰直呼「猶如瀑布般！」
原PO於臉書社團《外送員的奇聞怪事》上發文，表示「當你打開大箱，發現滑蛋牛肉粥猶如瀑布般的傾瀉而下時，那一瞬間，心裡面只能對天吶喊……」。他隨即解釋，自己為了方便外送，拿到客人的食物後，就將其疊起來，有三層，結果卻因移動過程中的碰撞，導致餐點疑似重心不穩，直接傾倒在外送箱裡，「默默的把客人門口的粥清乾淨，討厭洗箱子」。貼文一曝光，就引來許多同行留言，「原來各位騎慢是有原因的」、「我懂，常常想說沒關係一下就到了，殊不知就這樣一下搞到回家花時間洗包包...」、「翻倒整碗肝連湯路過...只剩幾塊肝連...笑」、「倒過豬肝湯....回到家發現還有一片豬肝在箱子裡」、「哪有什麼...我倒過臭臭鍋...」、「真得是滑蛋」。但也有人給予他建議，「粥～千萬要平放，就是不要疊，就算兩層都很有風險」、「其實疊三碗可以把一碗拿下來 這個送久了自己就會有經驗了」、「疊高的，一定要拆整平放，不然倒了漏了都沒辦法交代」、「如果要疊，一定要有塑膠袋而且要綁緊靠攏，或墊板撐住不倒。」（編輯：陳雅雲）