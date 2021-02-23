買燒餅插隊嗆沒愛心！他吐「1句」神壓制 媽聽完秒臉綠
編輯中心/綜合報導
2021-02-23 12:45:27
買東西排隊等候結帳是理所當然的事，但卻總有人不守秩序，喜歡插隊。近日，就有網友去燒餅店排隊時，突然有一對母女從旁插隊，他當眾拒絕對方，結果媽媽竟說「怎這麼沒有愛心？」他聽完立刻對妹妹說1句話，讓妹妹瞬間不想吃燒餅，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨2公社》表示，日前一時嘴饞想吃燒餅，沒想到在門口依序排隊時，一對母女檔直接插隊，目測媽媽是位少婦、女兒則約5至6歲，「兩人沒打個招呼就想插我的隊，我因為等很久了便不同意，結果媽媽聽完瞬間變臉」。媽媽直接對著原PO怒罵，「我這兒有孩子啊！小孩子餓了，不能先買一個嗎？你這個人怎麼這麼沒有愛心？」他認真思考跟這種人吵，可能會讓路人以為是在欺負婦孺，於是他朝向妹妹說，「小朋友妳看那邊，有肯德基跟麥當勞，他們的薯條、漢堡跟炸雞比燒餅好吃多了」。沒想到這個方法真的奏效，只見小女孩立刻眼睛發亮，一邊炸毛一邊發出各種哀號聲，「媽我要吃麥當勞！我要吃麥當勞！我就要吃麥當勞」，讓那位媽媽瞬間臉綠掉。許多網友也紛紛大笑，「神操作，漂亮」、「媽媽推到孩子身上，代表自己言教失敗」、「神壓制！不過也要旁邊有麥當勞」、「為自己的插隊合理化的人的三觀實在是...」、「這樣就對了，插隊就是不行，妳的孩子干我什麼事啊，笑死」、「這鍋甩得漂亮」、「這要馬上學起來，太厲害了」。（編輯：許智超）