女收面試通知「秒回信被冷處理」！一打電話愣了：啥意思
編輯中心/綜合報導
2021-02-23 11:19:02
不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過，就有女網友指出，近期收到一間公司的面試邀約，她當下立馬回信能前往面談，但卻遲遲收不到消息，一打電話後詢問後得到的回覆，就讓她不滿直呼「什麼意思！」
原PO於《Dcard》上發文，表示有公司來瀏覽自己的履歷，事後甚至寄送面試邀請，並請她回覆什麼時候方便面談，但原PO回信後，卻遲遲收不到回覆。後來她下定決心直接打電話過去詢問，「結果得到的回覆是他們還要再篩選履歷，有合適的話會再另外做通知？」這讓原PO不滿直呼「不是，那當初寄那封面試邀約信是什麼意思的...大家有沒有遇過這種狀況...」。貼文一曝光，就引來許多網友討論，「我也遇過，叫我打電話去約面試，然後說他們喬好時間會在從人力銀行網站發訊息給我，然後就沒消息了」、「跟你一樣，超不爽的！！！」、「就當作還好沒白跑一趟，我之前是被邀約也敲訂時間了，結果我到了現場沒人知道有約我面試，後來他們有發offer給我，我直接婉拒，這麼沒禮貌我也不想去」。甚至有人猜測，「公司亂槍打鳥，罐頭面試邀約」、「可能人資是菜鳥吧」、「有些HR還故意找人來面試，根本就沒打算錄用」、「有可能是他們已經面試到適合的人等報到了吧！原po不要灰心～加油～」。（編輯：陳雅雲）