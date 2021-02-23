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推「娃娃車」擠不進百貨電梯！媽媽怒了　網嘆：台灣日常

編輯中心/綜合報導

2021-02-23 11:40:19

▲一位媽媽抱怨推娃娃車等半天都擠不上百貨電梯，讓她好無奈。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲一位媽媽抱怨推娃娃車等半天都擠不上百貨電梯，讓她好無奈。（示意圖／翻攝自Unsplash）
這社會對年輕媽媽真的需要更多的同理心！一位女網友透露，在百貨公司推著娃娃車，等了半天都擠不進電梯，讓她不禁無奈直呼總「不能推著娃娃車去搭手扶梯」吧，認為一般人應該多利用手扶梯，把電梯留給需要使用的人才對，引發討論。
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有位年輕媽媽在臉書社團《爆怨公社》發文，直呼「奇怪捏！為什麼百貨有手扶梯可以搭，就是一堆人擠電梯，推娃娃車的和輪椅的人，等個電梯都要等老半天！等了兩輪還是擠不進去！又不能推著娃娃車去搭手扶梯」看得出來滿滿無奈心情。
▲年輕媽媽抱怨推娃娃車都擠不進百貨電梯。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）
▲年輕媽媽抱怨推娃娃車都擠不進百貨電梯。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）
不少心有戚戚焉的網友紛紛在底下留言回覆說，「因為，沒水準啊」、「所以有小孩以後，就很少很少去百貨公司了」、「每次去百貨公司都會遇到的問題，直接用揹巾我坐電扶梯還比較快」、「我也遇過，推娃娃車進電梯，裡面一堆好手好腳的人不願意讓ㄧ下」、「我們扛過輪椅走手扶梯」、「電梯門都會固定一或兩個貼嬰兒車優先，就是一堆眼殘還在排隊」、「人人都可搭電梯，但請把『友善電梯』留給嬰兒車跟輪椅者」。
不過也有網友認為，「怪東怪西沒用，遇到事情就是想辦法解決，不然能怎麼辦」、「每個人不都有權利搭電梯嗎」、「不是愛心電梯的話為什麼非得讓，請不要理所當然」、「我也遇過搭電梯時，門口推娃娃車的媽媽擋住不讓人進去的狀況啊」、「為啥好手好腳就一定要搭手扶梯慢慢一層一層上去在那邊耗時間？推娃娃車比較偉大還是？」。（編輯：倪浩軒）
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