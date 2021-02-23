台灣泡麵之王是誰？超商店員指「最強霸主」：補貨補很兇
編輯中心/綜合報導
2021-02-23 11:32:05
台灣泡麵款式、品牌多樣，豐富的口味，讓民眾的選擇更加多樣，吸引相當多消費者購買。不過，就有網友好奇提問「泡麵之王是誰？」對此，就引來不少老饕分享心目中的最佳泡麵。
原PO於PTT八卦板上發文，表示現在市面上泡麵款式百百種，他就好奇詢問「真正最強的泡麵是誰？維力炸醬麵？統一肉燥麵？阿Q桶麵？各位說明一下吧」。問題一曝光，隨即引來許多網友討論，其中「台酒系列」泡麵被不少人提及，「冬天來碗台酒花雕雞，真的很讚，雖然讚的是酒....」、「台酒花雕雞麵」、「台酒系列」、「推推台酒花雕雞泡麵，吃起來超爽的」。此外，亦有人推薦「來一客系列」泡麵，直言「來一客啊」、「泡麵土地公，現場都吃來一客」，甚至有超商店員爆料「應該是來一客吧，以前做小7店員補最凶的」。除了上述答案，不少老饕也分享其他品牌，「科學麵！乾吃、泡麵都一級棒！」、「味味一品紅燒牛肉麵，那個湯那個肉塊，讚」、「維力炸醬麵吧」、「味王原汁牛肉湯麵，還行」、「阿Q桶麵雞汁口味」。（編輯：陳雅雲）
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