男見全聯員工叫外送 脫口喊「一句話」後悔了！網全尷尬
編輯中心/綜合報導
2021-02-23 12:10:05
知名超市「全聯福利中心」由於琳瑯滿目的商品，以及價格優惠的特點，吸引相當多民眾前往消費。就有一名網友指出，自己到全聯意外看到員工叫外送買了幾杯星巴克，然而他當場就脫口說出一句話，讓他後悔萬分，不少網友也尷尬直呼「想跟店員聊天，話題也要找對吧」。
原PO於臉書社團《全聯消費經驗老實說》上發文，其於內文開頭先表達滿滿歉意，隨後他就解釋，自己到高雄某家全聯時，意外看到店員叫外送買了幾杯星巴克。當下他就感到十分有趣，隨即脫口說「你們也有咖啡啊！怎麼還買星巴克？」但事後回想起這件事，就讓他後悔萬分，「也許會造成店員的不舒服，真的很抱歉」。貼文一曝光，就引來許多網友留言，「我要是店員，心理os：『干你什麼事～又不是花你的錢，管真多。』」、「人家想喝什麼就喝什麼阿==」、「住海邊的。很多小吃店的員工也是訂別家東西吃」、「想跟店員聊天，話題也要找對吧！」、「自己家的東西也是會吃膩的」、「沒規定在哪工作就只能買自家的產品」。不過，亦有網友留言，「哈哈應該還好啦」、「有時候不經大腦思考的一句話確實會讓人不太舒服，但願意特地道歉也很有勇氣，給原po一個讚，希望當事人能夠收到，知道原po其實沒有惡意」、「知錯能改善莫大焉」。（編輯：陳雅雲）