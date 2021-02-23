吃澎湃喜酒卻不打包！台人曝「無奈心聲」：根本自找麻煩
編輯中心/綜合報導
2021-02-23 15:31:52
相信不少民眾參加喜宴用餐，都曾遇過「打包魔人」，還沒等大家吃飽就急著將桌菜打包回家。近日，就有網友發現，吃喜酒與陌生人併桌時，他們都不會開口說要將吃不完的食物打包，讓他忍不住好奇問「吃喜酒不把剩菜包走是在顧忌什麼？」貼文一出，也引起網友熱議。
原PO在《PTT》表示，之前與爸媽去吃喜酒，都會將沒吃完又看起來不錯的料理打包回去，此外，他也透露，自己的同學也會打包，可是他發現，只要是與陌生人併桌，對方都不太會主動說要將菜色打包。這讓原PO感到相當困惑，「是他們太客氣所以才讓我們先開口嗎？還是衛生疾病問題呢？」於是發文詢問網友，「吃喜酒不把剩菜包走是在顧忌什麼？」許多網友看完也紛紛回應，「嬤嬤很愛，可以少煮好幾餐」、「鄉下人好像特別會包，以吃喜酒就看到有人不只包自己那桌，是每桌都掃」、「有那種人家還沒吃完，就急著要打包的」、「我有好多親戚，都是問都不問，直接打包」、「最大問題真的是還沒吃完就被打包」、「我都遇到還沒吃完就急著要袋子打包的」。不過，也有人認為，「年輕人根本沒在打包，因為租屋處沒冰箱啦」、「顧忌家裡的冰箱門已經快關不上了」、「搭車提著大包小包，又油、又累、又重」、「現在年輕人誰在跟你包菜尾，家裡鍋子只能拿來煮泡麵而已」、「隔夜飯對身體不好，所以最好下一餐就吃掉，可是下一餐，誰想吃一樣的，所以年輕人沒人在包了，觀念有進步」。（編輯：許智超）