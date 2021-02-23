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不要命！陸男爬電線桿仰臥起坐　連累萬戶停電近2小時

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-02-23 14:43:39

▲四川成都街頭近日上演危險一幕，一名男子不知怎麼的竟爬上電線桿，還在上面做起仰臥起坐等運動，由於電力公司即時切斷電力，男子才沒有受傷，不過也導致鄰近區域停電數小時。（圖／擷取自影片）
▲四川成都街頭近日上演危險一幕，一名男子不知怎麼的竟爬上電線桿，還在上面做起仰臥起坐等運動，由於電力公司即時切斷電力，男子才沒有受傷，不過也導致鄰近區域停電數小時。（圖／擷取自影片）
中國四川近日發生一起讓人傻眼的危險事件，一名男子不知怎麼的竟爬上電線桿，在上面做起仰臥起坐等運動，讓目擊民眾嚇得冷汗直流，趕緊通知電力公司停電並請警消到場處理，鬧了近2小時才終於落幕，有陸媒引述涉事社區居委會工作人員說法，男子疑似患有精神方面的疾病，所幸最後平安無事。
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綜合陸媒報導，事件發生在成都的郫都區，有民眾21日晚間散步時，驚見一名男子坐在電線杆頂端，甚至還做起仰臥起坐，從網路上流傳的片段可以看見，當時附近的街燈和交通燈電力都先被切斷，男子半邊身體幾乎懸空的做著危險動作，險象環生。
當地電力公司發現後立刻緊急停電，並連絡警方、消防、醫療等部門到現場處理，花了2個小時才成功讓男子爬下電線桿，雖然沒有鬧出人命，但也造成上萬戶用電受影響，直到22日凌晨0時左右才恢復供電。
雖然當地的街道辦公室和公安部門都表示，正在細查案件發生的原因，但有涉事社區的居委會工作人員透露，男子疑似患有精神方面的疾病，才會公然做出如此危險的舉動，呼籲民眾切勿模仿男子的行為，以免觸法之餘，倒楣的還會丟掉小命。
 
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