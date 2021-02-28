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用臉書社群交友沒禮貌？女呼「千萬不要」　更揭最佳方法

編輯中心/綜合報導

2021-02-28 14:00:00

▲社群網站龍頭臉書（Facebook）今天表示，鑒於澳洲政府同意修改其開全球先例的新聞媒體付費法之後，臉書「將在未來幾天」解除對澳洲新聞網頁實施的爭議性禁令。（圖／美聯社／達志影像）
▲用臉書社群交友沒禮貌？女呼「千萬不要」，更揭最佳方法。（圖／美聯社／達志影像）
如今科技日新月異，網路通訊越來越發達，社群軟體的使用也相當普遍，因此就近日就有網友在網路上表示「用臉書社群交友是不是很沒禮貌？」而這個問題也引發了大量女性網友直呼「千萬不要」，甚至更揭露了最佳的認識方法，引起熱議。
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這位網友在網路論壇PTT Boy-Girl板上PO出一篇「用社群問可否加好友，很沒禮貌嗎？」的文章表示，「假設在工作環境中，遇到喜歡的異性，有說過幾句話，但很不熟，如果用社群有找到對方，然後在社群聊天室，先問對方可否加好友。
『例如：嗨，你好，你是XX嗎？我是____ 不曉得方便加好友嗎? 不方便也沒關係』，當然這就很明顯是我方主動去搜人家的，會很變態行徑嗎？」原PO對此也更不解「還是有先問過，先請求對方同不同意，就可以？還是一定要本人親自問才正常？」」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
▲如今科技日新月異，網路通訊越來越發達，社群軟體的使用也相當普遍。（圖／美聯社／達志影像）
▲如今科技日新月異，網路通訊越來越發達，社群軟體的使用也相當普遍。（圖／美聯社／達志影像）
女網友們紛紛留言表示「你用社群問本身就代表你特意去搜人家了啊，有沒有請求同意是有差嗎？你自己都知道那樣有可能被當變態了，為什麼不乾脆當面直接問呢？」、「不要，尤其一旦知道這個人是特地去搜尋來加真的會瞬間反感」、「很噁拜託不要」、「被搜尋很噁心欸」、「我會覺得不舒服然後忽略不加」、「非常之噁，千萬不要矮化自己」。
甚至他們認為最好的方式就是「直接面對面詢問」，「就親自去問，你那個扭捏的方案有點噁」、「有些人會覺得你很嘔，連點讚都覺得噁心，所以建議你不要，現實上直接去認識」、「當面問最有效」、「講真的，追女生要直接果決，不要扭扭捏捏」。（編輯：王柏文）
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