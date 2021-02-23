女年薪80萬想「跳槽台積電」！眾人卻急勸：離職保證後悔

農曆新年結束以後，不少人會因為自身規劃而選擇離職或跳槽，對此，也有一名女網友表示自己工作一年，年薪80萬，但因為現在的薪水無法滿足未來規劃，所以想轉職到台積電，貼文一出，眾人卻急勸「先不要」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示自己成大機械碩畢，目前工作一年，年薪約有800K，也不用輪班、加班，工作穩定，環境也很不錯，「是可以做到退休的那種」，但可惜她現在的工作並沒有「獎金分紅制度」，調薪幅度也不大。

因此，原PO認為現在領的薪水無法滿足自己未來的規劃，所以在考慮轉職，也因為自己所讀的科系限制，「轉職首選為台積電設備，但網路上關於薪水並沒有一個明確的數字，擔心其實沒有想像中的高薪，另一方面也有點捨不得放棄現在穩定安逸的工作」，因此詢問網友們「會如何選擇呢」？

▲一名女網友工作一年，年薪約有80萬，但她不知道是否該轉職到台積電，貼文一出，引起熱議。（示意圖／NOWnews資料照片）

但也有不少網友急勸，「建議不要輕易離開現在穩定，薪水又不錯的工作，去台積沒有比較好，沒有待滿3年是真的沒有賺比較多，或許甚至要待滿一輩子那才真正的變成有錢人，但妳的時間也都奉獻給公司了」、「我聽機械系的朋友說，他學長畢業後去台積回來勸他們想清楚再去」、「這麼爽的工作，利用下班時間研究投資標的，培養興趣比輪班好多了，離職保證你後悔」、「不要來台積，現在進來的大部分都要去18廠，這裡的工時大概都8-21，有時候假日要值班可能一個禮拜只休一天，自己斟酌」、「別想不開」、「非電資年薪80萬不用加班oncall，我真的不知道你想要跳哪去」。（編輯：郭佩蓉）