房市／疫情遞延 八德年後預約看屋增量
生活中心/綜合報導
2021-02-24 08:00:00
桃園八德區去（109）年為房價漲幅最高區域，不過，去年底衛福部署立桃園醫院爆發的院內感染疫情，使剛性買方轉為觀察；在地房仲表示，年前買方觀望心態濃厚，以線上互動看屋居多，年後疫情回穩後，網路客約實體看屋量多，預估今年應會延續去年熱度，價量穩定成長。
八德房是近年表現亮眼，根據信義房屋企研室公布的成屋市場統計實價資料，桃園市八德區去年全年的住宅單價為18.4萬，與前年住宅單價16.5萬相比，漲幅11.5%，為桃園市主要交易熱區中漲幅最高的區域。年前桃園醫院爆發的院內感染，讓許多看屋族群轉為暫時觀望，不過年後疫情回穩後，有自住需求的剛性買方快速歸隊，看屋也呈現成長狀態，信義房屋八德豐德主任余品葳表示，年前的疫情許多屋主因為防疫考量，多不接受帶看，買方也有期待降價心理，轉為觀望。「自住需求並沒有消失，只是延遲發生」余品葳表示，疫情期間，有剛性需求的買方改為線上互動看屋，現疫情回穩，買方就網路青睞物件優先約實體看屋，因此這一波看屋族群以網路客居多，需求也很明確。此外，余品葳分析，八德的交通建設都在進行中，也提升買賣雙方信心，包含捷運綠線施工中，總經費54億的大鶯豐德交流道也預計於2026年完工；再加上八德的房價是桃園重劃區中選擇較親民的一區，1字頭房價愈來愈難尋。因現階段預售屋開價較高，有部分建商開至3字頭，余品葳指出，部分買方轉而尋覓單價較低、地理位置較優越、生活機能發展成熟的中古屋。