房市／台南房價漲 南區高CP值物件吸首購
財經中心/綜合報導
2021-02-24 08:30:00
台南房價漲勢凌厲，根據信義房屋企研室統計，2020與2019年相較，六都與新竹縣市之中，住宅單價漲幅最大的就是台南市。因為如此，CP值高的物件相對會吸引預算有限的首購族，舉例來說，南區地理位置距離市區不遠，但因有國宅，總價最高700萬，也有新規劃的重劃區，千萬內可買到電梯3房，促使交易熱度維持不墜。
信義房屋金華店店長張榮表示，南區幅員大，其中，南區、中西區、安平區交界處，近市政府、新光三越的區段， 如金華里、文南里一帶舊市區，堪稱是中古屋交易熱區，主要就是因中古屋價格合理。他舉例，金華里南端的國宅社區，若是需爬樓梯的公寓類型，總價約300至500萬，有電梯者約600至700萬左右，當地也有一些屋齡較老的透天，約1200萬內可以買到。除舊市區外，張榮表示，新規劃的水交社重劃區與86特區（舉喜重劃區），也有不少新推案能吸引首購族。他進一步說明，水交社重劃區內電梯2房，總價約落在700萬左右，3房則約900至1000萬；86特區則因距離市區較遠，開車約需15分鐘左右，目前各項機能也尚待補上，因此價格又更親民。張榮指出，首購族預算通常較有限，但南區多總價帶300至1000萬之間的物件，接受度相對高。根據台南市地政局統計買賣移轉棟數，今(110)年1月雖是房市淡季，南區移轉量仍與去年12月持平，顯見交易量能熱絡。