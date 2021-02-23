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鄰居貼紙條嫌吵！他衝下樓解釋　「詭異結局」曝：恐怖了

編輯中心/綜合報導

2021-02-23 18:21:30

▲（圖／翻攝PTT）
▲有位網友家門口被貼抗議紙條，但當他下樓想與鄰居解釋時，「詭異結論」也引發話題。（圖／翻攝PTT）
住在大樓的民眾，大多都曾遇過上下樓層的鄰居發出些微噪音，若長期下來也會令人不耐煩。就有位網友家門口被貼抗議紙條，但當他下樓想與鄰居解釋時，「詭異結論」曝光也讓網友直冒冷汗。
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一名網友在PTT上分享遭遇，他們家買下公寓的5、6樓，平時自己都住在6樓，父母假日偶爾回5樓短住。沒想到日前回家，5樓的門口被自稱是「4樓鄰居」貼了一張紙條抗議。
▲不少鄉民紛紛頹測，可能是有心人或別樓層住戶張貼的。（圖／翻攝PTT）
▲不少鄉民紛紛頹測，可能是有心人或別樓層住戶張貼的。（圖／翻攝PTT）
因為原PO一家與4樓鄰居們都相當熟識，也立刻下樓想找鄰居談談，才得知「兩戶鄰居皆沒貼紙條，且表示五樓平時沒人，他們都知道」，再加上四樓住戶都是長輩，都說不會列印這種紙條，結論出爐後，立刻讓在場人都直冒冷汗，原PO更加疑惑「這張到底誰貼的？想想有夠恐怖」。
完整遭遇曝光後也立刻掀起話題，不少有相似遭遇的鄉民也紛紛推測，「我租房子也都這樣，樓上沒人租的時候，聲音會聽起來像樓上傳來的，實際上是樓下的」、「我猜3F貼的，4F吵到他，但他不敢出面講，所以貼在5F讓你下去質問4F，借此讓4F思考自己會不會也吵到人」、「老公寓會遇到的就是水垂效應」、「有可能是有心人想觀察5樓有沒有人住，被撕下的話代表當天有人，建議多注意」。（編輯：潘毅）
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