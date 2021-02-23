台北房租只需2500！她見「浴室」秒崩潰　網驚：根本超賺

有些福利較好的公司，會提供收費相對較為低廉的宿舍給員工承租，也因為在台北生活不易，尤其對於得負擔高房租的北漂族來說，更是一大筆開銷，對此，就有一名女網友表示朋友的公司有提供便宜的住宿，一個月只需2500元，但她一看到「浴室照片」卻超級崩潰，貼文一出，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在社群平台《Dcard》以「這種宿舍2500你可以住的下去嗎」為題發文，表示她有位朋友到台北工作，而公司有提供便宜的住宿，地點則是位於公司附近，不過是雅房，「一個月2500元，不含水電，三房一廳」，而原PO也表示，「這個住宿我朋友排了一年半載才排到，本來很期待的他，一看到房間整個傻眼，說又髒又小甚至萌生放棄念頭」。

▲女網友PO出朋友公司宿舍的浴室照片。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友PO出朋友公司宿舍的浴室照片。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過，也有內行網友表示，「請人掃，費用所有人分擔」、「認真打掃後感覺還行」、「2500可接受，這個請打掃外加換座墊預算10000，住12個月攤下來，在北部很Ok吧」、「在台北這樣省很多吧？如果又在台北市，又不是那種上下舖像軍隊的話，離公司超近，根本超賺好嗎」、「覺得掃乾淨後沒什麼問題耶，頂多管線老舊」、「問題是沒人清潔，或沒有共同規劃清潔吧？很多老宅都長這樣，但前提是要乾淨」。（編輯：郭佩蓉）