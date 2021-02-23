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提一大桶「10元銅板」到銀行換錢遭拒！他氣：又不是偽幣

編輯中心/綜合報導

2021-02-23 21:25:32

▲一名男網友發文抱怨，表示自己近日提著一大桶10元硬幣到銀行想換鈔票，豈料竟然被拒絕，讓他很不滿。（左圖，翻攝自《爆怨公社》／右示意圖，NOWnews資料照片）
▲一名男網友發文抱怨，表示自己近日提著一大桶10元硬幣到銀行想換鈔票，豈料竟然被拒絕，讓他很不滿。（左圖，翻攝自《爆怨公社》／右示意圖，NOWnews資料照片）

不少人平常就有存零錢的習慣，等存到一定的量再一次拿去銀行換成鈔票，對此，就有一名男網友發文抱怨，表示自己在過年的時候存了一點零錢，近日便提著一桶裝滿10元銅板的水桶，到銀行準備換成鈔票，豈料卻被站在銀行門口的主管阻止，要求他「存進去再從提款機領出來」，但這也讓他感到相當不滿。

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該名男網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示自己做小生意，所以過年時存了一點零錢。而他也提到自己一直以來都在同一間分行交易，「有時是鈔票換銅板，有時是銅板換鈔票，金額從幾千到幾萬都沒有問題」，但他近日要到銀行用銅板換鈔票去買貨時，卻被站在門口的主管告知「不能換」，並要求他「存進去再去提款機領出來」。

▲一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
但這也讓原PO不能理解，再加上他身上當時並沒有帶到該行的提款卡，於是現場申辦了一張，不過也因為申辦提款卡需要100元的費用，他當下認為對方沒有事先告知，於是雙方又起了點小爭執，還好最後銀行沒有收取100元。
▲一名男網友發文抱怨，表示自己日前要去銀行換錢，豈料卻遭拒。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲一名男網友發文抱怨，表示自己日前要去銀行換錢，豈料卻遭拒。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
但這也讓他很無奈，直呼「我的10元真的不是偽幣，為什麼不能換，下次如果我要用鈔票換硬幣，難道也要先存鈔票進去嗎？那要去哪領銅板？有規定多少額度只能存進去再領出來？好麻煩喔」。

貼文一出，就有網友指出，其實現在很多家銀行都這樣作業了，「現在都是這樣子，先存後領，不能直接兌換了」、「要使用就得照他們的規定，大家都一樣」、「郵局也是這樣，現在好像都要存進去再領」、「照銀行規定走」、「現在都是這樣啊！已經很久了」。

此外，也有網友歪樓表示「有點羨慕這水桶」、「這桶感覺很重」、「原來爸媽常跟我說的人生的第一桶金是這個意思」，也有許多網友非常好奇原PO所提的這桶裝滿10元的水桶，確切金額到底是多少，而原PO也在留言處公布，總共有6268枚10元硬幣，所以有6萬2680元。（編輯：郭佩蓉）

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