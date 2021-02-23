男工程師狂投履歷慘嘸人理！網見「致命關鍵」嘆：別投了

不少公司為了徵才，通常都會在各大人力銀行網站上刊登職缺，若碰上經歷符合需求的求職者，也都會給出面試邀約，不過也有一名自稱是工程師的男網友發文，表示年後陸陸續續投了幾封履歷，豈料都沒收到回覆，讓他好奇是不是因為自己年紀偏大，貼文一出，引起熱議。

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該名男網友在PTT以「請問工程師幾歲是死線」發文，表示自己已經快要45歲了，而年後也打開了求職網站，並投了一些履歷，可是卻都無消無息，「年後打開求職網站，靜悄悄，都沒消息，軟韌體工程師幾歲之後, 公司人資就比較不考慮？是否工程師生涯也要到盡頭了呢」？

▲一名自稱是工程師的男網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

不過，也有知情網友透露「致命關鍵」，「我們公司人資私下說過，不收40歲以上的工程師」、「40歲以上，真的不要自己投了」、「45接近死線了」、「年紀就直接砍掉了，找認識的吧，這在台灣是通則」、「這種年紀最後都是靠介紹推薦比較容易上」、「通常大公司不要當過官的來幹工程師」、「純人力銀行的話，轉職上限大概是34吧，其他轉職靠人脈了」。（編輯：郭佩蓉）