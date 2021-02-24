NOW早報／大獎還沒開完！台彩：名車加千萬刮刮樂在等你
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 06:19:56
大獎還沒開完！台彩：名車加千萬刮刮樂在等你
台灣彩券在農曆春節前發行16款新春限定刮刮樂，設定高達737個新台幣百萬元以上獎項。台灣彩券表示，目前還有多個大獎尚未開出，春節期間財神沒敲門的民眾，可以試試手氣。台灣彩券表示，「2000萬超級紅包」這款刮刮樂，共有3個頭獎2000萬、7個200萬+BMW休旅車，截至2/22，已刮出2個2000萬頭獎及7個200萬＋BMW休旅車，目前還有一個2000萬尚未刮出。另外，「1000萬行大運」這款遊戲，共有5個1000萬頭獎，截至2/22已刮出3個1000萬，還剩餘2個1000萬元尚未刮出。今日天氣／西半部留意局部霧或低雲 行車需注意安全今（24）日清晨至上午受南方雲系影響，南部及至中部山區有局部降雨的機率；風場逐漸轉為偏東風，整日東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，另外西半部山區在午後有機會出現局部降雨，其他地方則為多雲的天氣；東北季風減弱加上輻射冷卻效應不明顯，早晚溫度會比今晨來得高，清晨各地低溫約16到19度，白天高溫和今天類似，西半部在26至28度左右，東半部約25度上下西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全，上半天臺南以北，東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖仍易有8至9級強陣風，海邊活動請多留意，下午以後風力將逐漸減弱。P聯盟／否決領航猿註冊雷特 聯盟：洋將「2+1」已是特例聯盟賽務委員會否決桃園領航猿註冊前新竹攻城獅洋將雷特，引起外界的討論，昨（23）日聯盟也開了直播說明，執行長陳建州親自向所有球迷直接面對面解釋，為什麼會做出這個決定。聯盟在聲明中寫道，「針對桃園領航猿欲註冊新洋將雷特(Julian Wright)⼀事，根據聯盟賽事規章 33.2：『球隊得於截⽌⽇前不限次數進⾏註冊調整。外籍球員（洋將）同⼀球季，只能註冊於同⼀隊之名單上。（若有特殊需求，得向賽務決策委員會申請特例處理）』」。台北房租只需2500！她見「浴室」秒崩潰 網驚：根本超賺有些福利較好的公司，會提供收費相對較為低廉的宿舍給員工承租，也因為在台北生活不易，尤其對於得負擔高房租的北漂族來說，更是一大筆開銷，對此，就有一名女網友表示朋友的公司有提供便宜的住宿，一個月只需2500元，但她一看到「浴室照片」卻超級崩潰，貼文一出，引起熱議。男友意外拍出「詭異斷頭」照！她臉綠嚇壞 內行人抖真相許多情侶會趁著難得的假日一起到外地旅遊，而通常到了知名景點，大部分的人也都會拍照留念，不過就有一名女網友替朋友抱怨，她表示朋友和男友一起到台南美術館遊玩，豈料男方幫女方拍照時，竟然拍出「詭異斷頭照」，讓她看了超傻眼，貼文一出，也有內行網友解答了。23歲女少尉「笑容超甜」！服役地點曝光 網暴動：想簽了國軍、警消人員在社會中備受民眾仰慕，因此當這些職業中出現顏值極高的俊男美女時也都會造成話題。近期就有一名23歲女少尉，被指出神似鄉民最愛的女神「泱泱」，照片曝光也立刻掀起關注。國軍《青年日報》昨（23）日貼出目前任職國軍金門財務組的蔡佩璇少尉的照片，由於她的甜美長相也立刻吸引網友眼球，登上各大網路討論版。（編輯：王柏文）