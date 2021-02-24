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NOW早報／大獎還沒開完！台彩：名車加千萬刮刮樂在等你

編輯中心/綜合報導

2021-02-24 06:19:56

刮刮樂「2000萬超級紅包」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台灣彩券表示，過年期間發行的刮刮樂遊戲，還有多個百萬元以上的大獎尚未開出。（示意圖／NOWnews資料照）
大獎還沒開完！台彩：名車加千萬刮刮樂在等你
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台灣彩券在農曆春節前發行16款新春限定刮刮樂，設定高達737個新台幣百萬元以上獎項。台灣彩券表示，目前還有多個大獎尚未開出，春節期間財神沒敲門的民眾，可以試試手氣。
▲台灣彩券表示，目前還有多個大獎尚未開出，春節期間財神沒敲門的民眾，可以試試手氣。（示意圖／記者顏真真攝）
▲台灣彩券表示，目前還有多個大獎尚未開出，春節期間財神沒敲門的民眾，可以試試手氣。（示意圖／記者顏真真攝）
台灣彩券表示，「2000萬超級紅包」這款刮刮樂，共有3個頭獎2000萬、7個200萬+BMW休旅車，截至2/22，已刮出2個2000萬頭獎及7個200萬＋BMW休旅車，目前還有一個2000萬尚未刮出。另外，「1000萬行大運」這款遊戲，共有5個1000萬頭獎，截至2/22已刮出3個1000萬，還剩餘2個1000萬元尚未刮出。
今日天氣／西半部留意局部霧或低雲　行車需注意安全
今（24）日清晨至上午受南方雲系影響，南部及至中部山區有局部降雨的機率；風場逐漸轉為偏東風，整日東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，另外西半部山區在午後有機會出現局部降雨，其他地方則為多雲的天氣；東北季風減弱加上輻射冷卻效應不明顯，早晚溫度會比今晨來得高，清晨各地低溫約16到19度，白天高溫和今天類似，西半部在26至28度左右，東半部約25度上下
西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全，上半天臺南以北，東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖仍易有8至9級強陣風，海邊活動請多留意，下午以後風力將逐漸減弱。
P聯盟／否決領航猿註冊雷特　聯盟：洋將「2+1」已是特例
聯盟賽務委員會否決桃園領航猿註冊前新竹攻城獅洋將雷特，引起外界的討論，昨（23）日聯盟也開了直播說明，執行長陳建州親自向所有球迷直接面對面解釋，為什麼會做出這個決定。
▲P.League+
▲P.League+ 例行賽 桃園領航猿vs.新竹攻城獅。新竹攻城獅洋將雷特。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.26）
聯盟在聲明中寫道，「針對桃園領航猿欲註冊新洋將雷特(Julian Wright)⼀事，根據聯盟賽事規章 33.2：『球隊得於截⽌⽇前不限次數進⾏註冊調整。外籍球員（洋將）同⼀球季，只能註冊於同⼀隊之名單上。（若有特殊需求，得向賽務決策委員會申請特例處理）』」。
台北房租只需2500！她見「浴室」秒崩潰　網驚：根本超賺
有些福利較好的公司，會提供收費相對較為低廉的宿舍給員工承租，也因為在台北生活不易，尤其對於得負擔高房租的北漂族來說，更是一大筆開銷，對此，就有一名女網友表示朋友的公司有提供便宜的住宿，一個月只需2500元，但她一看到「浴室照片」卻超級崩潰，貼文一出，引起熱議。
▲女網友PO出朋友公司宿舍的浴室照片。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友PO出朋友公司宿舍的浴室照片。（圖／翻攝自《Dcard》）
男友意外拍出「詭異斷頭」照！她臉綠嚇壞　內行人抖真相
許多情侶會趁著難得的假日一起到外地旅遊，而通常到了知名景點，大部分的人也都會拍照留念，不過就有一名女網友替朋友抱怨，她表示朋友和男友一起到台南美術館遊玩，豈料男方幫女方拍照時，竟然拍出「詭異斷頭照」，讓她看了超傻眼，貼文一出，也有內行網友解答了。
▲一名女網友分享朋友和男友到台南美術館遊玩，男方替女方拍攝的「詭異斷頭照」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友分享朋友和男友到台南美術館遊玩，男方替女方拍攝的「詭異斷頭照」。（圖／翻攝自《Dcard》）
23歲女少尉「笑容超甜」！服役地點曝光　網暴動：想簽了
國軍、警消人員在社會中備受民眾仰慕，因此當這些職業中出現顏值極高的俊男美女時也都會造成話題。近期就有一名23歲女少尉，被指出神似鄉民最愛的女神「泱泱」，照片曝光也立刻掀起關注。
▲23歲女少尉蔡佩璇，甜美長相引起網友關注。（圖／翻攝國軍《同袍儲蓄會粉絲團》）
▲23歲女少尉蔡佩璇，甜美長相引起網友關注。（圖／翻攝國軍《同袍儲蓄會粉絲團》）
國軍《青年日報》昨（23）日貼出目前任職國軍金門財務組的蔡佩璇少尉的照片，由於她的甜美長相也立刻吸引網友眼球，登上各大網路討論版。（編輯：王柏文）
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PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
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2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
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46.83%53.17%
2021-02-17-2021-02-23
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