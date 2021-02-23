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一秒賺5千萬抖內！女直播主嗨翻　結局卻逆轉：哭慘了

編輯中心/綜合報導

2021-02-23 23:49:29

▲（圖／翻攝AfreecaTV）
▲南韓直播主日前意外收到價值20億韓圜（約5520萬新台幣）的贊助禮物。（圖／翻攝AfreecaTV）
網路時代來臨，不少「直播主」藉由觀眾贊助（donate）獲得驚人收入。在韓國就有一名正妹直播主，在日前意外獲得觀眾給予價值20億韓圜（約5520萬新台幣）的贊助禮物，讓她當時整個人都傻住，不過後續真相揭曉後，也讓她瞬間從天堂墜入地獄。
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南韓人氣直播主Anko，日前在AfreecaTV平台開始網路直播，她當天一如往常地穿著可愛服裝，與觀眾閒話家常，更不時來一段舞蹈表演，希望吸引觀眾給予斗內。
▲平台立刻與Anko聯繫表示金額有誤，讓她情緒立刻崩潰。（圖／翻攝AfreecaTV）
▲平台立刻與Anko聯繫表示金額有誤，讓她情緒立刻崩潰。（圖／翻攝AfreecaTV）
沒想到閒聊到一半，Anko直播畫面左下突然冒出有觀眾突然打賞了2000萬個氣球禮物（價值20億韓圜），讓她只能雙眼瞪大，在螢幕前呆滯。
然而開心的時光才不過幾分鐘，直播平台AfreecaTV立刻有專員與Anko聯繫，表示這份禮物微系統顯示錯誤，實際上該觀眾只送了20個氣球（約2千韓圜、新台幣50元）。
▲難過的Anko仍然敬業的繼續跳舞。（圖／翻攝AfreecaTV）
▲難過的Anko仍然敬業的繼續跳舞。（圖／翻攝AfreecaTV）
瞬間從天堂墜入地獄的Anko也立刻崩潰爆哭，不過她仍敬業的回應觀眾要求來上一段舞蹈，邊哭邊跳的畫面也掀起韓國論壇討論。不少網友也紛紛笑稱「情緒反差太大了吧」、「是我也會超崩潰」、「很敬業耶，還把舞跳完，這畫面太有趣」。（編輯：潘毅）
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