一秒賺5千萬抖內！女直播主嗨翻 結局卻逆轉：哭慘了
編輯中心/綜合報導
2021-02-23 23:49:29
網路時代來臨，不少「直播主」藉由觀眾贊助（donate）獲得驚人收入。在韓國就有一名正妹直播主，在日前意外獲得觀眾給予價值20億韓圜（約5520萬新台幣）的贊助禮物，讓她當時整個人都傻住，不過後續真相揭曉後，也讓她瞬間從天堂墜入地獄。
南韓人氣直播主Anko，日前在AfreecaTV平台開始網路直播，她當天一如往常地穿著可愛服裝，與觀眾閒話家常，更不時來一段舞蹈表演，希望吸引觀眾給予斗內。沒想到閒聊到一半，Anko直播畫面左下突然冒出有觀眾突然打賞了2000萬個氣球禮物（價值20億韓圜），讓她只能雙眼瞪大，在螢幕前呆滯。然而開心的時光才不過幾分鐘，直播平台AfreecaTV立刻有專員與Anko聯繫，表示這份禮物微系統顯示錯誤，實際上該觀眾只送了20個氣球（約2千韓圜、新台幣50元）。瞬間從天堂墜入地獄的Anko也立刻崩潰爆哭，不過她仍敬業的回應觀眾要求來上一段舞蹈，邊哭邊跳的畫面也掀起韓國論壇討論。不少網友也紛紛笑稱「情緒反差太大了吧」、「是我也會超崩潰」、「很敬業耶，還把舞跳完，這畫面太有趣」。（編輯：潘毅）