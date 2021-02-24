為何尖峰時上捷運民眾都狂擠？通勤族吐真實心聲：沒辦法
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 08:02:03｜2021-02-24 08:02:54
捷運是許多學生、上班族通勤主要搭乘的交通工具，一來不受塞車時間限制，且價格也還算經濟實惠。而近日就有網友在網路上分享搭捷運時遇到的情況讓他疑惑，「為何尖峰時上捷運民眾都狂擠？」沒想到就有通勤族點出真實心聲，直言「真的沒辦法」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「為什麼要死命擠進車廂」的文章表示，「今天搭捷運通勤時，某一站人特別多，車廂也很滿，但人就是拼命一直擠進來，明明應該看的出來已經完全進不去了，就是要一直推擠拉扯把人往裡面再推進去，甚至還有人跌倒」，這樣的狀況更讓原PO不解，「台北捷運等待時間都不是很長，為了趕這幾分鐘不停推擠拉扯，甚至害人受傷，真的有必要嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。通勤的網友們紛紛點出真實心聲「其實通勤時間是環環相扣的，可能這班沒上就會遲到了，所以才會瘋狂擠」、「別人受傷跟遲到扣薪水，那當然是扣薪水嚴重」、「上班被扣薪水誰負責，而且多的時候人群都擠在門口，明明還塞的下」、「討厭背後背包的」，甚至更說出問題點在於「乘客都站門口，不站走道」，「我只知道捷運永遠有一堆人很喜歡站在門口擋住，明明走道超級空」、「阿就有人很喜歡一上車了就站在門口不往裡面移動」。（編輯：王柏文）