面試被錄取爽翻！她進公司聽「一句」抖爆 眾驚：中招了
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 09:46:06
每個人在找工作時，所要面臨最大的挑戰就是「面試」這一關，但往往求職者最常犯的錯誤就是，沒有通盤了解工作內容，只為趕緊有個工作就瘋狂投履歷及面試。近日，就有網友分享自己「剛到職就想走人」的故事，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出，最近面試上了業務助理的工作，原本面試時主管是說，最近業務量有點大，原本的助理有點應付不了，所以想再多找一位助理，結果我才剛入職，帶我的姊姊就說她「三月底就要離職」，還說「這個工作量是有點大....」，雖然後來她說公司還會再徵一位助理，但我自己是不太相信。「而且姊姊大概是整個辦公室最常打電話的人，還要外勤，但是文書工作也很多，一想到之後這些我要獨立完成就怕爆，因為這應該是兩人份的工作，姊姊目前已經做四年，動作很順暢打字也很快，但它重來沒有準時下班過，因為公司主要是外銷，所以一個出錯就比國內交易出錯還麻煩.....不知道這一個月能不能交接完成」。貼文一出，網友紛紛回應「快逃，我目前也是遇到這樣」、「還不逃就是你的不對了」、「我也是業助，入職一個月半，業務就提離職，做到3月底，現在被強制送去駕訓班學開車、標案、報價、處理客訴，我已經不知道我是被騙進來的還是碰巧」、「良心建議趁早換工作，你就是來接這個屎坑的，他們不會再找第二個的」、「你就是來接這位姊的位置，中招了」。（編輯：張嘉哲）