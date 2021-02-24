硬要外送上樓！櫃姐怒嗆「你慢慢等」 結局網讚爆：療癒
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 10:25:06
外送平台近幾年崛起，民眾只要在家用APP點餐就有熱食送到手，但客人與外送員間的紛爭也越來越常見。就有一名外送員透露有一次送飲料到百貨公司，依規定不能上樓只能在員工出入口取餐，但點餐櫃姐卻很不滿，怒嗆一句「你慢慢等」，結果還真的故意讓外送員傻等了半小時。不過外送員高EQ反擊，最終結局被網友讚爆，紛紛直呼「療癒！」
該位外送員在臉書社團《爆料公社》發文，分享自己的親身經驗，事情發生在去年總統大選期間，原PO送飲料到百貨公司，櫃姐要求原PO送到11樓，但依百貨公司規定外送員只能在1樓員工出入口交餐，原PO告知後，櫃姐卻放話「喔，那我下去，你慢慢等」。結果這一等還真的就過了半小時，姍姍來遲的櫃姐臭臉抱怨，「你還真的不拿上去情願等半小時」，這時原PO不疾不徐地打開櫃姐的飲料拿了一杯起來喝，並說「您的餐點取消了，您的餐點是付現金，熊貓公司幫你吸收了」。更不忘拋下一句「謝謝你的飲料，很好喝」。原PO笑稱櫃姐當場像是臉抽筋，頭也不回轉身離開。原PO還把飲料分享給陪著一起等了半小時的警衛大哥，更強調自己「最後離開時，我也不氣，然後笑了」。高EQ反擊被網友讚爆，紛紛在底下留言回覆說，「超壞的你，不過我喜歡」、「舒服」、「爽賺飲料，我也笑了」、「帥氣，你是我看過最棒的外送」、「這篇文太療癒了」、「EQ真好，佩服」。（編輯：倪浩軒）