外送員抵達就是不上樓！人妻傳「6字」關心 老公秒臉綠
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 10:43:06
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。近日，就有網友抱怨，他和老婆第一次用外送app，並希望對方能搭電梯送上6樓，但餐點到了以後，外送員卻遲遲沒上來，而老婆竟直接傳訊問「你不會送上樓嗎？」讓他覺得相當傻眼，兩人還因此發生爭執，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，自己和太太第一次使用外送平台點餐，深怕會發生什麼爭議，所以他特別選了取餐付款的選項，並叫老婆註送上6樓，請外送員搭電梯上來，沒想到餐點送到時，外送員傳了兩次「我已抵達」卻未上樓，讓夫妻倆相當困惑。正當原PO跟老婆說，「也許他不願意送上樓吧？要不要跟他確認一下？」就看到老婆直接傳訊息問「你不會送上樓嗎？」這讓他覺得相當不禮貌，雖然幾秒鐘後就聽到電梯的開門聲，餐點也順利送達完成付款，但事後他與老婆的爭執開始了。原PO指出，為何不說「你可以送上樓嗎」之類的，而是直接說「你不會送上樓嗎」，但老婆認為是原PO自己要她確認的，她也不覺得這樣打字有任何問題，原PO最後為了家庭和諧，選擇停止了爭論，但他還是忍不住說「我相信太太沒有惡意，但言者無心聽者有意，修飾一下文字是不是能減少很多紛爭誤會呢？」許多網友也紛紛回應，「說話的藝術真的很重要」、「這就是平時的個人教養問題了，也沒對錯」、「真的！文字的溫度很重要，排列順序不同，感受也會是天差地別」、「的確，文字沒溫度，可是用詞真的很重要」、「這告訴我們，說話美感的重要性」、「這語法，真的會令人不爽」。（編輯：許智超）