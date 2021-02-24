用全聯外送買超多菜！媽開門傻眼 同行一看揭內幕：聰明
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 10:52:12
外送平台近幾年崛起，現在除了美味的熱食能外送到府外，平台也與許多生鮮超市以及超商合作，讓民眾在家也能懶人買菜以及補足生活用品。近日，就有網友分享自己用UberEats點「全聯福利中心」的外送，沒想到開門卻讓她哭笑不得，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「用UberEats叫全聯，給他點了無接觸服務，結果一開門看到整個傻眼，覺得蠻好笑的，是在賣菜的概念嗎？還排的蠻整齊的」。只見貼出的照片中，外送員將蔬菜全部擺放在樓梯間，包括高麗菜、甜椒、馬鈴薯等等食材，全整齊放在樓梯上，讓原PO見狀表示「我知道應該是我沒買袋子才這樣啦XD」。貼文一出，網友紛紛回應「上次遇到中元節時，叫了外送打算自己煮飯吃，一開門，外送員擺的跟普渡一樣」、「叫全聯外送的真的要記得買袋子啦XD」、「這個外送員不錯，沒把你菜隨便疊」不過也有網友表示「他應該是鋪平，有拍照留存，免得有爭議說少東西」、「他是為了拍照吧！怕有爭議少東西啦」、「自保+1要拍照存證」、「無接觸，要拍照上傳系統交差，這樣全部都拍到，不怕少東西」、「擺整齊是要拍照才不會有爭議，外送員很聰明的」。（編輯：張嘉哲）