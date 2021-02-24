牙助對尪「貼心服務」被人妻目睹氣炸 全場歪樓：不單純
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 11:12:41
牙醫診所內常見許多牙醫助理（簡稱牙助）跟診，且大多是年輕的女性，還出了不少牙助網紅正妹。不過就有位人妻透露，和先生一起去牙醫洗牙，結果牙助對先生的「貼心服務」讓她看傻，直呼「我都不知道現在牙醫診所服務那麼周到」，讓網友全都歪樓，紛紛笑稱「內情不單純！」
該位人妻在臉書社團《爆怨公社》發文，透露自己與老公一起去牙醫洗牙，原PO先結束療程便在外面等候，結果老公出來後，牙助仍跟在旁邊介紹診所的Line帳號，隨後更去抽了兩張衛生紙替原PO老公擦嘴巴。如此超周到的服務讓原PO當場看傻眼，直呼「我都不知道現在牙醫診所服務那麼周到，還會幫病人擦嘴巴」，不禁抱怨「是在哈囉！那是我老公欸」。原PO憤意難平，強調自己「到現在還是很不爽」，更指出奇怪的點在於那時已經不在診療檯上，牙助跟著出來然後又在外面候診區替老公擦嘴巴，讓她覺得很介意。網友則紛紛在底下留言回覆說，「老公帥喲」、「跪求帥哥老公照片」、「內情不單純，妳可能需要查一下」、「你要自豪有個帥老公」、「洗牙這間是不是你老公常來的牙醫診所」、「該不會牙助還穿短裙吧」、「身為牙助，我們上班的時候真的要小心情侶、夫妻，不能服務太周到，免得被瞪」。但也有人緩頰，「有些人洗牙會流血，牙助可能只是幫忙」、「上次看完牙齒，牙助要教我正確的刷牙方式，也是拿著牙刷督進我的嘴刷」、「我們忙都忙死，真的不用想太多」。（編輯：倪浩軒）