婆婆通完電話忘掛斷！媳婦偷聽「一句」淚崩：真的沒想到
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 11:51:37
婚後的婆媳問題，一直以來都是不少家庭面臨的巨大困難。大陸就有一名女子，婚後才發現丈夫是位「媽寶」，且婆婆對金錢看得十分重。某次她的爺爺身體出了狀況，婆婆就打電話來關心她，雙方寒暄個幾句準備將電話掛斷，沒想到婆婆在還沒掛斷前，卻向女子的老公喊了「一句」，讓她當場淚崩。
據《網易新聞》報導，大陸一名女子麗麗（化名），和老公結婚後才發現對方是「媽寶男」，任何事情都要徵求婆婆同意，不僅如此，婆婆對錢財看得十分重，兩人結婚時，婆婆只肯拿出人民幣2萬元（約新台幣8萬6千元）的聘金，讓他們當時大吵一架，甚至差點結不了婚。然而，某天麗麗的爺爺突然中風，為了醫治爺爺，麗麗將自身的積蓄幾乎全花光，家中的親戚也到處借錢，才勉強湊到資金讓爺爺動手術。雖然麗麗曾考慮向老公借錢，但丈夫的錢財都是由婆婆鎖掌管，自然而然讓她放棄了這個念頭。不過，某天麗麗在外工作時，突然接到了婆婆的電話，電話中婆婆表示得知了麗麗家中的情況，因此打電話想關心她，簡短說了幾句話便準備結束通話，麗麗當時心想婆婆僅是做表面功夫，並非是關心她的困難。當麗麗準備將電話掛斷時，卻意外聽到婆婆向丈夫怒斥，「你這臭小子，麗麗家發生這麼大的事怎麼不說？沒錯，我是管錢管得比較緊，我是怕你們亂用，但現在發生這麼大的事肯定要幫忙，你傻了嗎？什麼事該說都不知道嗎？」聽到婆婆的話，麗麗也當場哭了出來，瞬間明白婆婆其實非常善良，也愧疚表示「雖然婆婆一直以來在經濟上對我們管得很嚴，但是我沒想到她內心是一個非常善良而且明理的女人」，最後高興直呼「我真的很幸運！」（編輯：陳雅雲）