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路上遇Gogoro載4顆電池！機車族嚇壞　行家解答：沒偷啦

編輯中心/綜合報導

2021-02-24 12:00:08

▲網友分享自己在路上看到有人騎乘Gogoro，後方卻載著四顆電池。（圖／路上觀察學院）
▲網友分享自己在路上看到有人騎乘Gogoro，後方卻載著四顆電池。（圖／路上觀察學院）
隨著環保意識抬頭，不少人都開始將自己的油車換成電動機車，其中，又以Gogoro討論度最高，而Gogoro的運作動力為兩顆電池，騎乘的人必須將車廂內兩顆電池歸還換電站才可以再取得新的電池，不過卻有網友發現有人騎Gogoro後方還載4顆電池，讓他非常不解，貼文引發熱議。
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原PO在「路上觀察學院」貼文指出「這是標準的行動電源？」只見貼出的照片中，一名騎士騎乘Gogoro在路上，但後方卻還載著四顆Gogoro專用的電池，讓人好奇到底怎麼取得這些電池的。
▲其他網友也分享看過這樣的場景。（圖／路上觀察學院）
▲其他網友也分享看過這樣的場景。（圖／路上觀察學院）
貼文一出，網友紛紛回應「該不會是緊急救援吧？」、「前天也有看過...到底怎麼拿到這麼多電池」、「應該是要環島吧，以備不時之需」、「準備這麼多是要騎去美國？」、「是要騎到哪裡啊！準備這麼多顆」、「可能是要去深山，沒換電站先備著」。
不過，也有內行網友馬上給出正解「這是要去路邊幫GoShare換電池的啦，前員工路過」、「這是Goshare補給兵」、「幫GoShare換電池的」、「幫路邊共享機車換電池的啦」、「不是偷啦！這是幫Gogoro共享機車換電池的人」。（編輯：張嘉哲）
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