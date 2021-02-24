香腸怎麼煎才不會焦掉？下鍋前記得「一動作」：也太簡單
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 12:22:32
食材烹飪有簡單也有困難，例如煎蛋幾乎人人可以上手，但有些食材因為比較不耐熱，常常一下鍋沒多久就燒焦，讓人非常頭痛。近日，就有網友分享自己煎了香腸卻焦黑到不行，結果貼文釣出許多內行婆媽分享煮香腸不焦的方法。
原PO在「爆怨2公社」貼文指出「為了兩條香腸，我剛剛差點把我家燒了，煎香腸的當下忘了他的存在，便意來了先上廁所再說，殊不知聞到一陣陣的燒焦味，趕緊衝出廁所....我的香腸瞬間變成木碳，為什麼香腸這麼頑固！我想吃香腸啦！」貼文一出，網友紛紛回應「真的快笑死」、「雖然很好笑，但是香腸真的很難煎好＝＝」、「香腸烤的煎的都超難用...一不注意就燒焦」、「妳已取得進入暗黑料理界的資格了」、「還以為是狗大便，笑死」、「其實這是在廁所拍的吧」、「用氣炸鍋不用顧火啦」、「香腸真的超容易就變成黑嚕嚕了，讓人又愛又恨的食物」。不過，也有不少網友傳授祕訣「香腸下鍋前先燙過煮熟，再下鍋煎香就很好吃了」、「平底鍋要先加水加上一點油，用水煮香腸，水乾之後，油就能把表皮煎出顏色跟香味，也不會焦」、「先用開水煮熟撈起瀝乾，然後用平底鍋煎香就行了，就這麼簡單」、「我媽也是教我先用水煮熟再下鍋煎，做一次想說也太簡單，以前到底在煎啥」。（編輯：張嘉哲）