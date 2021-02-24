買便當打開見「爆滿配菜」爽翻！一通電話結局反轉：太扯
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 13:07:02
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐因菜色多元、口味多變，風格多樣的特點，成為不少外食族最愛的選擇之一。不過，就有網友指出，自己花了85元買了便當，沒想到一打開卻發現配菜爆滿，讓他驚喜直呼「變佛心了！」但事後卻接到一通電話，讓結局反轉。
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示自己花了85元買了一份便當，但一打開卻發現除了主菜滷雞腿跟炸雞排外，另一盒也裝滿了不少炸物，超多份量且價格優惠，讓他驚喜直呼「打開我還以為老闆娘變佛心了..」。不過，原PO本想打電話回去詢問，沒想到就先接到老闆的電話，對方坦承其實「包錯了」，「老闆還第一時間打給我，說給錯了，當然要還回去啦！不過沒意外應該是給客人沒錯」，意外的插曲，也讓他笑喊「差點看到它就直接開動了，85我還不每天吃爆」。貼文一曝光，就引來許多網友討論，「給我來四組，四百不用找了」、「佛心老闆」、「這樣85以後我每天一定叫他的」、「真的，85超值」。但也有人不認同老闆的做法，「太扯，就算給錯也直接請客人吃了，拿回來給別的客人這樣好奇怪」、「速食飲食給錯在還回去，真的不妥....是店家失誤，如果是我，我就不回收直接請你吃」、「通常這樣開過了，就不能再收回阿！嘖嘖。。這老闆。。」、「真的很不會做生意.....還要回去？我們公司便當店都是叫我們自己處理，因為拿回去也是丟掉。」不過原PO就出面緩頰，直言「如果我是你們的角度看，我也覺得這樣比較好，再重新弄一份給那位客人，但畢竟老闆都打來了，我也不好意思吃，是本來就要還回去，只是老闆也剛好打過來」。（編輯：陳雅雲）