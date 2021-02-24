臨停紅線急衝後座！警察上前敲車窗 一看「原因」超溫馨
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 13:16:51
台灣車輛違停情況嚴重，有時還會看到警察在開單。對此，就有網友分享，日前兒子不斷哭鬧，但他又找不到停車格，因此只好開進小巷弄、隨便找個空位停車，泡牛奶給兒子喝，就有警察來敲窗，他立刻解釋自己的行為，沒想到警察下秒舉動，讓他覺得超暖心。
原PO在《爆怨2公社》表示，日前開車出門時，兒子在沿路不斷哭鬧，讓他必須停下來泡牛奶哄兒子，不過繞了老半天，就是找不到停車位，最後只好開進巷弄裡，隨便找個空位停下來，車子當時也沒有熄火，就直接到後座泡牛奶。這時，就有警察輕敲駕駛座的車窗，原PO走下車後，看見年輕的警員已經在查詢車牌，老警員則一臉疑惑的說，「這裡紅線，你人沒在駕駛座，你從後面下來？在幹嘛？」他立刻拿起手中的奶瓶解釋，並說「抱歉，長官，所以沒想這麼多，停下來就到後座了，不好意思，我馬上移車」。沒想到的是，老警員看了一下後座哭鬧的兒子，只說「不用移，慢慢來別趕，孩子比較重要」，接著就和年輕警員離開了，這讓他忍不住說「雖然這個過程只花不到短短1分鐘，但心卻整個暖起來，謝謝您」，原PO事後也補充，他停的空位雖是紅線，但並不會影響交通，是在兩個停車格中間。許多網友也紛紛回應，「這是爆暖吧，怎麼是爆怨呢」、「這樣的人民保母，滿分」、「還好沒有遇到硬開罰單的警察，溫馨文」、「警察也是人，當然也是會通情達理的」、「有時遇到這種警員，真的蠻令人感到溫暖的」、「警察不開..但是還有偷拍魔人啊」、「一個人帶小孩開車真的辛苦了」。（編輯：許智超）