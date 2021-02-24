辭日本工作返台「秒錄取2職缺」！待遇曝網驚：不要犧牲
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 13:28:56
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的。對此，就有一名女網友指出，自己辭掉了在日本的工作回到台灣，目前拿到2個職缺的錄取通知，但她十分猶豫該怎麼抉擇，隨後曝光兩職缺的待遇，卻引來許多人勸戒「絕對不要！」
原PO於PTT上發文，表示自己前陣子辭掉日本的工作，回來台灣工作，努力了一個多月，目前拿到了兩個職缺的錄取通知，「但各自有優缺點，本人狀況是之前在日本做服務業沒有辦公室經驗。日文口說沒有太大問題。」隨後她也貼出2個工作內容和待遇，希望能請大家給予意見。第一個為某內衣品牌電商的日文專員，薪水有3萬6千元，無試用期，上班通勤時間需30-35分鐘，但她透露「網路評價很差，大多是慣老闆常資遣不順眼或不適任員工。內部鬥爭嚴重，24小時手機on call等等」。第二個則是某間日商的業務助理，薪水3萬元，交通費可實報，試用期3個月後會依照能力調薪，面試時對方解釋「基本上無加班，大家都討厭加班」，但缺點是單程通勤上班需要一小時。文末原PO也貼出第三個選擇「繼續找工作」，好奇提問「想問看看大家會選哪個呢？」問題一曝光，不少網友一面倒認為「繼續找工作」，直言「絕對不要為了幾K犧牲工作氛圍」、「3，你值得更好」、「日商有開缺的話，正常業務至少有35K起跳吧」、「3，建議還是找外商」、「很缺錢就去2再慢慢找，還不到急缺直接3」、「絕對是3」、「3，除非你超級缺錢」。其中也有人給予建議，「可以透過日系人力仲介找看看，參考他們給你的面試公司還有薪資福利」、「可以用看看工作仲介，日商找人幾乎都透過這些管道」、「單只有日本經驗無業務能力即使回台灣也很難找到工作。沒壓力就選二，邊累積業務經驗做邊找」、「建議直接做國外業務，能夠直接跟你日文相關的，不然你沒有太多優勢……」。（編輯：陳雅雲）