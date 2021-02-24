工程師45歲到職涯盡頭？內行揭「3活路」：定期檢視自己
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 13:48:44
有一位工程師感嘆年後陸續投了幾封履歷，但都靜悄悄沒收到回覆，讓他不禁懷疑是否45歲已經到了工程師生涯的盡頭？文章釣出專業網友回應，分享了中高齡工程師轉職的「3活路」，更指出關鍵在於「好好經營、定期檢視自己」。
針對45歲工程師「生涯已到盡頭」的感嘆，有位內行網友在PTT發文回應表示，「個人覺得年齡不是最先會遇到的瓶頸」，更指出「問題是有沒有經營好自己」。該網友舉例，擁有10年以上工作經驗，但結果卻是「1～2年的技術深度，連續用10年以上」，這就是最差的求職型態，「換位思考一下，就知道這樣公司還不如找個年輕人來工作」。該網友認為，比較好的狀態是你的技術或產出能隨著年齡，越做越深、越做越大。實務上遇到困難瓶頸時，如何去克服突破，這些實戰經驗累積下來的know-how，才是真正「狀態比較好的老工程師」。而對於中高齡尋求轉職的工程師，該網友也給出3建議：1.技術管理／技術負責人。不一定是掛個官位頭銜，在大公司可能是掛資深／主任工程師，或專家，顧問等。關鍵在於指導整個團隊的工程師做事，全權負責某個產品或功能演進。2.研發單位。專門做前瞻研究，會發論文與專利的，越是真的研發單位，對高齡職缺越友好。中國機會算多，都很歡迎大齡資深高學歷工程師，這兩年台灣的研究職缺也越來越多的趨勢，這類型找研究員比較沒有年齡限制，但較挑學歷／學校／論文。3.放低姿態，有總比沒有好。年輕人不愛的產業，通常對高齡工程師比較友好。台灣一堆傳統製造業，技術部門工程師可以找找看，薪資未必高，但年輕人不愛做，機會多一些。該網友最後結論，「最基本的就是，要定期檢視自己，是否工作都在做一年技術經驗，連續用十年」，更直言若不去檢視這些事情，技術沒有越做越深，影響力沒有越做越大，「超過40歲，真的滿困難的」。專業分析被網友推爆，紛紛直呼中肯。（編輯：倪浩軒）