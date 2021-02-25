影／石燈籠「長出毛屁屁」　貓咪被偷摸嚇到：誰鹹豬手？

只可遠觀不可褻玩焉喔！日本推主@neko_oden123日前分享一段萌翻網友的影片，只見庭院中的石燈籠造景、竟意外長出一坨「毛屁屁」，推主撞見這幕畫面忍不住伸出「鹹豬手」，突如其來一碰、讓這隻毛毛生物嚇得花容失色，一起看下去吧！

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▲日本推主家設有石燈籠景觀（圖／Twitter＠neko_oden123授權）

× ▲日本推主家設有石燈籠景觀（圖／Twitter＠neko_oden123授權）

▲小小空間剛好能容納一隻貓（圖／Twitter＠neko_oden123授權）

× ▲小小空間剛好能容納一隻貓（圖／Twitter＠neko_oden123授權）

推主家的庭院設置石燈籠的日式造景，中間的燈室位置擁有一處小空間，貓咪恰巧相中這裡、穿梭自如又能在裏頭偷閒片刻、儼然成為貓咪眼中的「好窩」，貓咪像是有默契般經常流連這個窩，推主每次都能捕獲石燈籠「長出貓來」的可愛奇景，對此他不禁笑說：「貓咪神現身了！」。

▲這天推主突然對毛屁屁起了歹念！（圖／Twitter＠neko_oden123授權）

× ▲這天推主突然對毛屁屁起了歹念！（圖／Twitter＠neko_oden123授權）

這天推主意外撞見石燈籠出現的「毛茸茸屁屁」，這幕令他實在是禁不起誘惑、下秒忍不住伸出鹹豬手戳了一下，只見在石燈籠內躺得正舒服地貓咪「あんこ」，嚇得轉過身來瞧瞧是哪誰「擾貓清夢」、貓咪表情彷彿在說：「本喵有允許你摸嗎？」影片分享至推特@neko_oden123，短短2星期時間就累積16萬次觀看，網友看完紛紛笑說：「貓屁屁就是讚！」、「我也起了歹念XDDD 」、「引誘人犯罪～」趕快來看看影片！

▲摸屁摸啊！！（圖／Twitter＠neko_oden123授權）

× ▲摸屁摸啊！！（圖／Twitter＠neko_oden123授權）

推主目前養了5隻中途的米克斯貓、1隻蘇格蘭摺耳貓，是個熱鬧的多貓家庭，因此他為愛貓創「

」社群帳號，並經營YouTube、Twitter、Instagram、部落格，經常分享6喵的可愛慵懶日常、療癒許多人心在網路相當有人氣！（編輯：楊釆蓉）