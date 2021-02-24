希望你上台大！兒心寒「一句」電爆爸媽 眾淚崩：就是我
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 14:16:02
大學學測成績今（24）日放榜，不少考生查到成績後開始要陸續填寫大學志願及科系，而緊接著，研究所的考試也將在二月底、三月中旬以前陸續放榜，不少考生都相當緊張。不過，近日就有網友分享自己考研究所的故事，字裡行間透露出台灣教育的弊病，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出，距離研究所放榜還有一段時間，這在成績公佈前，爸媽當然都很期待，並且告訴我「兒子，你考上台大就光耀門楣了！」我只是冷冷地回他們「四年前考進成大時，不是就已經說我光耀門楣了嗎？」「事實上，他們根本什麼都不知道，只知道名字很好聽，講出去很風光，現在考研究所又要上演一樣的戲碼，我已經有一個不差的學歷了，我的科系其實碩士念哪都不太重要，其實我覺得我去考其他學校如果有上，也是很好的，至少可以比較輕鬆吧？」原PO坦言「我很能切身感受頂大課業壓力的痛苦，那些課業彷彿直接攻擊你的靈魂且在嘲笑你，現在對於我而言，考上其他學校比台大來說是更好的選擇，以前讀的高中不是很好，外公外婆沒人在乎我，甚至每年都忘記我的名字，四年前考上成大後他們卻很開心的與我說話，這樣的差異真的令人心寒......不應該是這樣的，自從考上成大就沒有被祝福過，因為考的好，那都被當作是應該的。」貼文一出，網友紛紛心有戚戚焉「台灣教育失敗的原因....」、「台灣教育的悲哀就在此」、「通常父母學歷也很普通的，更要求小孩要會念書」、「沒辦法改變別人的樣子，就不要變成自己討厭的樣子，以後也不要成為這樣的父母」、「你絕對不孤單我家人和親戚也都這樣，標準台灣家長」、「完全能理解你...我家也是這樣」、「聽起來就是我啊....QQ但我自認努力過就好了，問心無愧」。（編輯：張嘉哲）