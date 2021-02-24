錄取年薪220萬工作！男揭「上班地點」 全場倒抽一口氣
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 15:41:34
面對高薪，且福利完善的工作，倘若求職者有幸能收到錄取通知，一定都會把握住機會。不過，就有一名網友指出，友人近期拿到了2個工作機會，其中一間公司年薪開出220萬，讓友人猶豫是否該前往就職。然而，不少人一看地點紛紛秒勸「非常吃虧！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示友人近期有兩個工作機會，一個是年薪220萬在上海的工作，另一個則是年薪110萬在台中的職缺，他也透露友人目前是單身的狀態，且無負債壓力。此外，他也分析了兩者的優缺點，「上海不用帶人，台中要帶人；上海優點：錢多，事少，產業舒適圈、上海缺點：非台灣，無法落地生根，物價高；台中優點：台灣，物價低、台中缺點：錢少，事略多，產業須學習」，最後也好奇詢問該如何選擇呢？問題一曝光，就引來許多網友討論，其中不少人看見上海紛紛搖頭，「上海220實際拿到多少，很多先騙你到現場才跟你說事多錢少」、「上海眉角太多了，階級還分打工仔、上海居民、上海本地人」、「如果只有220萬，作為沒有戶口的打工仔還是非常吃虧」、「上海稅前220，還不包含住跟機票的話，真的該回來了」、「上海物價爆高，220也是要過著一般人生活才存得住」、「金融業還行啦，其他產業你都會懷疑是不是在上海工作，工作地點離市中心遠，那還不如在台中」。不過，亦有人抱持不同看法，直言「能待上海還是待上海，見識見識不一樣，台灣真的滿井蛙的」、「對岸每年經濟都在成長，上海又是國際大城市」、「當然上海呀，有這種機會我就去了」、「上海吧！台中100萬能幹啥？」、「上海，台灣產業就攤死水！」、「認真回，去上海攢個3年再回台灣」。（編輯：陳雅雲）