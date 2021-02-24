男友深夜猛撥「詭異5碼電話」！一個月狂噴5千：比出軌慘
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 16:20:11
男女成為情侶後，必須靠著長期互相磨合，才可能攜手步入婚姻，成為陪伴對方一輩子的人。不過，就有一名女網友指出，最近發現男友對她態度冷淡，就算她想和對方談談也被敷衍。直到某天半夜發現男友在廁所偷講電話，才發現驚人秘密。
一名網友於臉書粉專《靠北男友2.0》上投稿，表示已經和男友同居一年多，最近突然發現男友對她冷淡許多，「問他也不說，最近總是神神秘秘在講電話」。然而，某日深夜原PO起來上廁所時，竟發現男友沒有躺在床上，反而隱隱約約在廁所聽到通話聲音。好奇心驅使之下，原PO慢慢走進偷聽，竟發現男友對電話那頭的人說道：「寶貝，你今天有想我嗎」，原PO當下立馬火大推開門走進去，「他驚嚇的立馬掛了電話，我問他打給誰，他一直說否認」。隨後原PO搶過男友手機，查看通話紀錄，發現男友都是撥打52990，「我問他這是什麼電話，他才承認是電話交友，我說你一個月打多少錢了，他說目前已經打了5000多了」。面對這樣的情況，就讓原PO不解直喊「我上網查一下52990每分鐘12元...怎現在還有這種東西阿？他一直求我原諒他，他以後不會再打了，我該相信他嗎..這打了不會上癮嗎」。貼文一曝光，就引來許多網友傻眼留言，「我是過來人，可能不只有打電話」、「比起出軌的問題，我覺得這智商更可怕啊⋯⋯」、「你確定只是打電話這麼簡單嘛......」、「這話不能信。有另外一半的人還玩交友軟體之類的東西，在我看來就是精神出軌。聊著聊著就有可能纏在一起了」、「為了以後的孩子智商，你要不要考慮分手」。（編輯：陳雅雲）