世上最遠距離！她買樂透7數字和頭獎「全差1」 70億飛了
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 16:24:54
對於陷入愛情的人來說，世界上最遠的距離莫過於「我在你身邊，你卻不知道我愛你」；而對於想發財的人來說，世界上最遠的距離絕對就是買了樂透，結果7個號碼全部與頭獎只差1個數字！如此悲劇日前就發生在英國一位女子身上，她的故事也立即引發網友熱議。
據《每日郵報》報導，英國倫敦一位19歲的女子塔拉（Tayla Octave），上週去買了「歐洲百萬」（EuroMillions）彩券，結果對獎後發現自己的一張彩券剛好與頭獎數字完美「擦身而過」，該期開出的頭獎數字是4、12、25、46、48以及特別號7和12，而塔拉的彩券是5、13、24、45、49以及特別號6與11，頭獎獎金高達1.78億英鎊（約新台幣70億元），真的是如此接近卻又那麼遙遠。塔拉接受採訪時表示，原本只是以為沒中獎，後來再看一眼才發現每個數字都和頭獎只差1，這真的讓她極度沮喪，整個人都心碎了。塔拉強調，知道中頭獎沒那麼容易，但如此接近卻仍然錯過確實是很大的打擊。塔拉還透露，自己已經想好如果中獎要怎麼花這筆錢，首先要去馬爾地夫度假，接著就是替家人買一個新家。而布里斯托爾大學的機率學教授巴拉茲（Marton Balazs）則表示，7個數字全部和頭獎差1的機率是109萬2486分之一，這個機率當然比直接中頭獎的機率高多了，但仍然很罕見。（編輯：倪浩軒）