平時不愛清牙縫！醫撈「發芽草莓籽」　網嚇壞：變盆栽了

牙齒是人一輩子的好朋友，無論活到幾歲都需要靠牙齒來咀嚼食物，不少民眾會了保持牙齒健康會定期到牙科診所清潔口腔，不過平時若沒有維持良好清潔習慣，恐怕得落得花大錢整牙、植牙的下場。近日就有一名中國牙醫在微博分享了從患者牙縫中撈出一顆「發芽的草莓籽」畫面，照片掀起陸網瘋傳熱議。

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近日部落客《我與老公的日常》在微博帳號貼出一張照片，接著也PO文表示「牙縫清潔到底有多重要，沒想到草莓籽都能在裡面發芽」。仔細一看，畫面中從牙醫手持的儀器可以發現一顆由患者牙縫裡掏出的草莓籽，小小的顆粒上竟然還長了嫩綠的細芽。

▲牙醫從患者齒縫中挖出長芽的草莓籽。（圖／翻攝自微博＠我與老公的日常）

這篇貼文曝光後立刻掀起網友熱議，超過15萬人湧入微博按讚，更有1萬多則留言紛紛崩潰表示「隔著螢幕都聞到味道了，牙縫裡的菜真的好臭好臭」、「太噁心了」、「牙縫到底多大才能讓草莓安生立命」，也有網友吐槽「所以說親嘴能種草莓是真的」、「保持水分和微生物才能滋養它」、「自給自足從此草莓自由」、「連草莓籽都這麼頑強，我們有什麼理由不努力」。

▲清潔牙齒眉角多，定期到診所清潔、檢查才能避免蛀牙或牙齦問題發生。（示意圖／取自pixabay）

事實上，悅庭牙醫診所院長曹皓崴醫師先前就曾經在臉書粉專《打開嘴巴說亮話 曹皓崴醫師》表示，刷牙這件事最重要的還是清潔本身，去除齒間汙垢與食物殘渣，好好清潔，至少早晚一次並搭配牙線清潔，才是達到預防蛀牙最安全與可靠的方法。（編輯：楊智傑）