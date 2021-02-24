爸媽逼裝監視器！男大生見「0隱私」崩潰：已經放棄掙扎
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 17:16:36
許多家長都會擔心孩子到外地念書，並希望孩子能夠多報備一點，不過，就有網友抱怨，他的爸媽竟在租屋處加裝監視器，無時無刻都盯著他，就連晚一點才回家，都會被爸爸奪命連環call，爸媽誇張的舉動讓他相當無奈，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆料公社APP》表示，自己今年滿20歲了，但爸媽對他獨自在外租屋這點不是很放心，因此買了監視器裝在他的房間內，並且隨時監控，原PO透露，當初故意考到外縣市大學，就是為了能夠遠離父母、享受自由，但他沒有經濟能力負擔學費，只好選擇和父母妥協，答應放監視器。原PO也提到，裝監視器的第一晚，「睡覺時都覺得有人在偷看，相當很噁心」，所以他直接把主機電源拔起來，沒想到一早就被奪命連環call，而當天下午他也因為五點下課沒有馬上回家，在外運動到晚上八點，又被逼問人去哪了。原PO無奈的說，自己已經放棄掙扎，甚至決定乾脆將監視器畫面直播放送，最可怕的是，爸媽絲毫不覺得有任何問題，還說以後要買更厲害的監視器，等他妹妹上大學到外縣市也可以用，就連朋友聽到都覺得這是很變態的控制手段，但原PO絲毫沒有辦法。許多網友也紛紛回應，「覺得你要不要考慮找份打工，至少不用完全當伸手牌，多少還有可以跟爸媽反抗的底氣」、「你要抗議到底呀！為了你妹妹…」、「是被當寵物嗎？一點隱私也沒？」、「父母擔心是正常，但這是不是有點過頭了」、「傻眼，也太誇張了吧」、「好好跟爸媽溝通吧，這是情緒、經濟勒索吧」。（編輯：許智超）
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