學測放榜！建中生嘆「台大沒比較好」　呂秋遠：打破迷思

大學學測成績今（24）日公布，不少學子和家長也開始針對大考成績擬定選填志願計畫。知名律師呂秋遠今天也在臉書上回憶起30年前自己填選志願卡的心得，更分享當時建中學弟寫著「台大沒有比較好」的許願單，更以過來人立場建議不論成績好壞，找到自己的興趣更重要，「台大沒有比較好，適合自己的才是最好」。

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呂秋遠24日在

臉書發文

指出，大家都以為高中生就是想上台大就讀，雖然他不知道學弟寫下這句話的想法，但他回想起30年前，填寫志願卡的前一天，他拿著2B鉛筆，依照台大、政大的順序，填寫志願。「只要是台大，就排序在前面，不管是什麼科系，我都願意去。再來是政大，按照『世俗』認為的優先科系，一項一項的排列。認真的花了一個小時，決定我的未來以後，安心的躺在床上，準備第二天去政大繳交志願卡」。

▲呂秋遠分享當年看見建中學地寫下「台大沒有比較好」的許願卡。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

不過當晚呂秋遠卻怎麼也睡不著，他提到當時心中似乎有聲音不斷的告訴他，「你以後要當圖書館員嗎？」，左思右想後才決定以以自己的興趣為重，重新修改了讓自己滿意的志願卡。「最後，我進了政大，直到碩士班、博士班，才進了台大學習。然而，我始終沒忘記，究竟讓我睡不著的那個晚上，發生了什麼事？直到看到學弟的這張許願單，所有的回憶都上來了，才細細回想，原來我也覺得，如果那不是我要的，台大可能真的沒有比較好。」

時至今日，呂秋遠仍認為，30年前那天的失眠拯救了他。「如果當時我就這麼進入了台大的某個不感興趣的科系，又遇到這麼多的聰明人，說不定我會因此一蹶不振，或許對學習從此以後再也沒興趣，或者是不斷的否定自己。」

文末呂秋遠也點出，「人生不斷的成功，不見得是一件好事」，同時勸慰所有放榜的高中生「不論分數高低，那就是一時的測驗結果而已，不代表人生的分數就是這樣，找到自己學習的興趣，真的比較重要。如果真的考不好，那真的無所謂，或許是上天要我們嘗試另一個可能而已」。（編輯：楊智傑）