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台南人講「下次約吃飯」有含意！9萬人全贊同：不得不信

編輯中心/綜合報導

2021-02-24 21:54:39｜2021-02-24 22:05:39

▲台南捷運估計於2024年完工。圖為台南車站。（圖／翻攝自台鐵局）
▲台南市擁有不少特色小吃，更被譽為美食之都。圖為台南車站。（示意圖／翻攝自台鐵局）
對許久未見的朋友說出「下次約吃飯」真的只是說說嗎？日前就有網友分析出台北人、南部人和台南人說出這句話時，有著不同的涵義，立刻引發眾多網友贊同「真的是這樣」，就連知名藝人、台南市長黃偉哲也都出面認證。
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▲台南牛肉湯也是遠近馳名的小吃之一。（示意圖／翻攝mobile01）
▲台南牛肉湯也是遠近馳名的小吃之一。（示意圖／翻攝mobile01）
日前粉專「黑貓老師」發文提到，當台北人說「下次約吃飯」時，其實只是想要禮貌地結束對話，並沒有要約吃飯；當南部人說「下次約吃飯」時，真的就是下次約吃飯；而當台南人說「下次約吃飯」的話，那他的意思是「打算帶你去吃巷口最好吃的店；接著帶你去吃巷口最好喝的飲料；然後帶你去吃巷口第二好吃的店；最後帶你去買兩斤巷口最好吃的點心」。
▲黑貓老師分析各縣市的人說出「下次約吃飯」的背後含意。（圖／翻攝黑貓老師臉書）
▲黑貓老師分析各縣市的人說出「下次約吃飯」的背後含意。（圖／翻攝黑貓老師臉書）
該則貼文曝光幾天之內，已經累計有9萬人按讚轉發，同時更釣出台南市長黃偉哲在下方留言「我本來也不信，結果現在身上多了十公斤」；另外知名歌手大支也認證「台南人的部分，身為台南人的我很肯定就是醬」。
▲虱目魚湯也是許多人超推薦的必吃台南美食。（圖／爆廢公社）
▲虱目魚湯也是許多人超推薦的必吃台南美食。（圖／爆廢公社）
不少網友也紛紛回應，「這是真的，我認識的台南朋友們就是這麼的熱情no」、「每個台南人家裡的巷口都不得了」、「台南人請吃飯就是『吃不完，包著走』」、「來台南不把你胖個兩三公斤都不讓你回去，真的不得不信」、「台南人真的是這樣（發抖）」。（編輯：潘毅）
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