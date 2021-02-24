家中有裝太陽能！女驚「冬季電費比夏天貴」 內行揭真相
編輯中心/綜合報導
2021-02-24 23:56:41
台灣位於亞熱帶，因此普遍會在夏季時到達用電高峰，也因此電費會比冬季要貴。然而近期有民眾收到此次電費單，價格竟比夏天整天開冷氣還貴，忍不住上網尋求解答，隨後也有過來人點破「真相」。
一名女網友在臉書《爆系知識家》上提問，「這次收到電費單居然比夏天還貴！年底那幾波寒流太冷，所以有開暖氣睡覺，是用冷氣的冷暖變頻的，但夏天冷氣幾乎天天開，這次暖氣才開幾天，搞不懂為什麼電費計算下來比夏天貴？」她隨後也補充自家的用電情況，「另外家裡裝有太陽能，但冬天比較沒太陽，所以洗澡熱水是用電加熱跟這個有關係嗎？還是太陽能要怎麼設定比較省電？」問題曝光後也立刻引起討論，更有相似遭遇的網友回應，「暖氣比冷氣貴正常！平常冷氣頂多降5度，暖氣一定都要升超過5度」、「我這個月比上期多50%，比去年同期多25%，沒開暖氣，覺得是開除濕整夜有關」、「電熱器很嚇人」「製熱比製冷貴很多」、「電熱水器的費用很高 我家也是這樣 冬天電費比夏天」、「太陽能+電熱水器這很正常，夏天日照足電力補給夠，但冬天因為太陽能不足，又加上電熱水器的用電就高了」。（編輯：潘毅）