NOW早報／希望你上台大！兒「一句」電爆爸媽 全場哭了
編輯中心/綜合報導
2021-02-25 06:21:53
希望你上台大！兒心寒「一句」電爆爸媽 眾淚崩：就是我
大學學測成績昨（24）日放榜，不少考生查到成績後開始要陸續填寫大學志願及科系，而緊接著，研究所的考試也將在二月底、三月中旬以前陸續放榜，不少考生都相當緊張。不過，近日就有網友分享自己考研究所的故事，字裡行間透露出台灣教育的弊病，貼文引發熱議。原PO在「Dcard」貼文指出，距離研究所放榜還有一段時間，這在成績公佈前，爸媽當然都很期待，並且告訴我「兒子，你考上台大就光耀門楣了！」我只是冷冷地回他們「四年前考進成大時，不是就已經說我光耀門楣了嗎？」原PO坦言「我很能切身感受頂大課業壓力的痛苦，那些課業彷彿直接攻擊你的靈魂且在嘲笑你，現在對於我而言，考上其他學校比台大來說是更好的選擇，以前讀的高中不是很好，外公外婆沒人在乎我，甚至每年都忘記我的名字，四年前考上成大後他們卻很開心的與我說話，這樣的差異真的令人心寒......不應該是這樣的，自從考上成大就沒有被祝福過，因為考的好，那都被當作是應該的。」貼文一出，網友紛紛心有戚戚焉「台灣教育失敗的原因....」、「台灣教育的悲哀就在此」、「通常父母學歷也很普通的，更要求小孩要會念書」、「沒辦法改變別人的樣子，就不要變成自己討厭的樣子，以後也不要成為這樣的父母」、「你絕對不孤單我家人和親戚也都這樣，標準台灣家長」、「完全能理解你...我家也是這樣」、「聽起來就是我啊....QQ但我自認努力過就好了，問心無愧」。今日天氣／全台溫暖好天氣！西半部空品特別要注意受東北風影響，今（25）日北部山區出現零星小雨，其他地區則為多雲到晴的好天氣，但西半部地區的空品不佳，可能會有霧及霾，要請民眾特別注意。中央氣象局表示，今天天氣和昨天相似，但白天高溫會進一步上升，東半部地區約26度左右，西半部地區可達28至30度，相當溫暖舒適；至於各地低溫大致落在17至20度；但因東北季風增強北部山區有點零星小雨的機會，週六開始則會受到雲帶通過及東北季風增強影響，中北部將轉為濕涼天氣型態，台中以北地區、山區將有降雨機會。真相大白？罔腰秀「衛生局掛號信」 承諾：會出面約談變性網紅「罔腰」宣稱接受人體試驗懷孕，並附上2張超音波照及孕婦手冊佐證，引起社會譁然，高雄市衛生局22日下午掛號寄出通知單，請她在收件7天內以書面或親赴衛生局說明。對此，罔腰昨（24）日發文正面回應，承諾會到衛生局約談。由於衛生局直至23日晚間都未收到罔腰回應，許多網友等著看笑話，不過昨天24日，罔腰在臉書曬出與男友的閃照，寫下：「出發台中，陪男友回家陪家人，過年期間他都沒休假，台中有推薦好吃好玩的地方嗎？」最後補上一句：「我會出面約談，各位放心。」學測落點雪崩式下滑 52級分有望上台大110學測成績昨（24）日出爐，升學輔導專家劉駿豪表示，今年學測高分人數如「雪崩式」崩落，落點分析將是大工程，社會組或自然組參採4科的校系門檻最多可能比109學測下降5級分，預估今（2021）年52級分就能上台大。劉駿豪預估，今年自然組國英數自科系組合台大門檻約在53級分，清大、交大、成大門檻51級分，中字輩門檻則在48級分；社會組國英數社科系組合台大門檻則落在52級、政大門檻50級、台師大門檻48級分。高球／曾有酒駕前科 老虎伍茲車禍原因待查高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）今天傳出車禍，他幸運生還，不過事發主因尚待查證，目前可能方向是他車速過快導致翻車。根據當地居民透露，由於是彎道，民眾很容易不小心車速過快而打滑，所以這很難去避免，當地車速限制為45英哩（約72公里），因此，很容易不小心超速。但老虎伍茲過去也曾有酒駕歷史，2017年5月他因為酒駕被逮，之後接受治療，2017年10月，他也認罪，之後被限制駕駛。世上最遠距離！她買樂透7數字和頭獎「全差1」 70億飛了對於陷入愛情的人來說，世界上最遠的距離莫過於「我在你身邊，你卻不知道我愛你」；而對於想發財的人來說，世界上最遠的距離絕對就是買了樂透，結果7個號碼全部與頭獎只差1個數字！如此悲劇日前就發生在英國一位女子身上，她的故事也立即引發網友熱議。據《每日郵報》報導，英國倫敦一位19歲的女子塔拉（Tayla Octave），上週去買了「歐洲百萬」（EuroMillions）彩券，結果對獎後發現自己的一張彩券剛好與頭獎數字完美「擦身而過」，該期開出的頭獎數字是4、12、25、46、48以及特別號7和12，而塔拉的彩券是5、13、24、45、49以及特別號6與11，頭獎獎金高達1.78億英鎊（約新台幣70億元），真的是如此接近卻又那麼遙遠。塔拉還透露，自己已經想好如果中獎要怎麼花這筆錢，首先要去馬爾地夫度假，接著就是替家人買一個新家。而布里斯托爾大學的機率學教授巴拉茲（Marton Balazs）則表示，7個數字全部和頭獎差1的機率是109萬2486分之一，這個機率當然比直接中頭獎的機率高多了，但仍然很罕見。（編輯：張嘉哲）