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男半臉插滿針！護理師喊「先去外面等」　結局GG眾全傻眼

編輯中心/綜合報導

2021-02-25 06:54:48

▲一名網友分享自己針灸到一半的悲慘故事。（圖／翻攝抖音）
▲一名網友分享自己針灸到一半的悲慘故事。（圖／翻攝抖音）
這到底是什麼發生什麼事？近日，一名男子到診所進行針灸治療，當針扎滿左半臉時，突然護理師告知他要「先去外面等喔」！沒想到過沒多久，結局讓他超傻眼，無助的他上網求救，引發網友瘋傳。
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一名網友在抖音上傳一支影片表示「護士叫我出來外面等，結果15分鐘後他們直接把鐵門拉下來，請問我要找誰拔針？」只見貼出的影片中，該名男子左半邊臉部扎滿針，但診所鐵門卻已經整個拉下來，讓他非常無奈。
▲一名網友分享去針灸的故事，沒想到竟被鐵門關在診所外，讓他生無可戀。（圖／翻攝抖音）
▲一名網友分享去針灸的故事，沒想到竟被鐵門關在診所外，讓他生無可戀。（圖／翻攝抖音）
影片一出，吸引不少網友朝聖「我剛好在敷面膜，看到這影片直接廢掉一片面膜哈哈」、「你這個太好笑，從沒看過XD」、「太傻眼了！這也不能自己拔啊」、「真的眼神死，跪求後續」、「太好笑，我重複看好幾次」、「不好意思，我真的笑超大聲XD」、「好傻眼哈哈哈，你的眼神太無助了啦哈哈哈哈」。
不過，也有網友分享類似經驗，直呼應該是護理師忘記了「我之前也有遇過，護理師拔到臉上剩下一根，我以為是要加強還什麼的，結果又躺了10幾分鐘，護理師跑來說，好了啊先生！你幹嘛一直躺著，我說還有一根沒拔他才發現」、「我也遇過醫師忘記，他直接在診間外聊兩小時，超傻眼」。（編輯：張嘉哲）
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