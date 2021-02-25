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娃出生喜收紅包！婆婆要「抽一半」　風向卻一面倒：給她

編輯中心/綜合報導

2021-02-25 10:34:32

▲一名男網友發文抱怨，表示女友因為不滿他包的「紅包金額」，竟怒提分手，貼文一出，網友全嗨翻，直呼「解脫了」。（示意圖／《NOWnews今日新聞》資料照）
▲有位人妻透露自己小孩剛出生時收到長輩給的紅包，婆婆卻想要抽一半，讓她有點傻眼。（示意圖／NOWnews資料照）
紅包代表的是一份心意，但有時候談錢傷感情，其中分寸如何拿捏確實很需要智慧。就有位人妻透露，自己小孩剛出生時收到一份長輩給的紅包，但婆婆卻要求「抽一半」，讓她傻眼詢問大家這樣正常嗎？不過原因曝光後，許多網友卻紛紛認為，「全給婆婆也沒關係」，引發討論。
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有位女網友在臉書社團《靠北婆婆2.0》投稿發文，透露自己小孩剛出生時，收到一位婆婆的朋友給的紅包，結果婆婆得知後便要求抽一半，因為婆婆認為「這是看在她的面子上包的」。
▲女網友生小孩收到紅包，婆婆要求抽一半。（圖／翻攝自《靠北婆婆2.0》臉書）
▲女網友生小孩收到紅包，婆婆要求抽一半。（圖／翻攝自《靠北婆婆2.0》臉書）
原PO傻眼詢問「這樣正常嗎？我要怎麼回答？」不過許多網友都認為，既然是婆婆朋友給的，且婆婆又提出要求，不如直接把整份紅包都給她，「都給她，省的以後埋怨說不停，而且對方生小孩也是由她還啊」、「就給她啊，畢竟她的朋友也是她自己交陪」、「整包給她啊，省得她日後又有話說」、「我也會整包給她，滿月禮我自己送。她的朋友她自己去交陪，從今以後沒我的事這樣很好」、「給她給她～之後對方那邊生，請您婆婆自己包」、「整包還給婆婆，畢竟那是她的人情」、「整包給她～以後她朋友家有需要回禮給紅包時就讓她自己包」。
但也有網友覺得，「這行為只讓人覺得婆婆小氣愛計較」、「頭一次聽到，包出去的錢還能抽一半的」、「要跟孫子拿錢還是第一次知道」、「婆婆永遠都不會是自己的媽媽」。（編輯：倪浩軒）
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