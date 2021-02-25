外送餐點貼詭異臉照！眾一看驚呆「鄉民女神」：怎麼在這
編輯中心/綜合報導
2021-02-25 10:35:24
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府。近日，就有網友收到外送餐點時，發覺塑膠袋上黏了一張超大張的大頭照，讓他當場嚇到，貼文一出，其他網友立刻認出這張大頭照其實是「鄉民女神」。
原PO在《爆廢公社二館》表示，日前透過外送平台下訂晚餐，收到餐點時卻發現塑膠袋黏了一張號碼牌，沒想到翻過來一看，居然是一張超大張的大頭照，讓他忍不住說「送來差點嚇死…請問這是誰？」貼文一出也吸引近9千人按讚，許多網友也回應，「剪的也太剛好了吧」、「這臉切的剛剛好欸」、「再來一碗的概念」、「老闆娘可能要你吃飯時想著她」、「滿百送闆娘照」、「是老闆娘的女兒好嗎」、「會讓你不想努力的阿姨」、「看後面有沒有電話阿」、「盯著你吃飯，盯到你內心發寒」。另外，也有眼尖的網友發現，其實照片上的人正是「鄉民女神」高雄市議員黃捷，可能是店家用廣告紙當號碼牌使用，剛好裁到黃捷的臉，「是黃捷欸，怎麼在這啦」、「我嚴重懷疑這老闆故意的」、「故意裁切的吧，也太剛好，方塊臉」、「沒給你白眼照片要偷笑了啦」、「笑死，不會是故意的吧」、「廣告的宣傳紙拿來用吧，剛好剪到這一塊」。（編輯：許智超）